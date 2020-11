Mis à jour le 11/08/2020 à 17:05

Le temps de formation que les Péruviens, qui sont actifs à l’étranger, auront dans le Sélection c’est assez court comparé à ceux qui se produisent dans le tournoi local; Cependant, chacun des convoqués a ajouté des minutes dans leurs clubs respectifs, ce qui a été une bonne nouvelle pour la commande technique de Ricardo Gareca.

Edison Flores, par exemple, il a brillé cet après-midi dans le duel entre DC United et l’Impact Montréal pour la MLS. Le milieu de terrain ‘bicolore’ a aidé Ola Kamara avec un bon centre pour 2-1 en faveur de son équipe, qui a fini par perdre (3-2) pour éviter de se qualifier pour les ‘playoffs’ du tournoi.

Bien que cela ait été un coup dur pour l’équipe de la capitale, il faut noter que Edison Flores est devenue une pièce fondamentale de l’effectif, à tel point que la première double date des éliminatoires n’a pas pu représenter l’équipe nationale, en raison d’un DC United.

Jusqu’à présent cette saison, les «Orejas» ont joué 873 minutes sur le terrain, en 13 matchs. Bien qu’il n’ait pas réussi à marquer des buts en MLS jusqu’à présent, il est une pièce qui a participé à une série de passes décisives et d’attaques tout au long des duels.

Lapadula arrive à Lima aujourd’hui et deviendra officiellement citoyen péruvien

Ce dimanche soir Gianluca Lapadula et Pedro Gallese arrivera à Lima, sur le même avion et avec le même objectif: tout laisser sur le terrain pour pouvoir ajouter les points en jeu avec l’équipe nationale péruvienne, lors des matches contre le Chili et l’Argentine pour les Qualificatifs Qatar 2022. L’objectif, comme à chaque date, est de grimper au classement du tournoi de la Conmebol.

Comme il pouvait le savoir Depor, l’attaquant de nationalité italo-péruvienne entrera ce soir sur le sol de Lima et recevra immédiatement le document d’identité nationale (DNI) comme passeport, ce qui en fait officiellement un citoyen péruvien. Avec les documents, le rêve de porter le maillot bicolore sera plus proche pour l’attaquant, qui arrive à l’aéroport Jorge Chávez avec son père et sa mère.

