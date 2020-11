Mis à jour le 11/06/2020 à 16:41

La Sélection péruvienne il a des adeptes partout dans le monde. A cette occasion, c’est un fan du FC Emmen qui a adressé ses meilleurs vœux à l’équipe nationale pour les engagements qu’elle aura contre le Chili (à Santiago) et l’Argentine (à Lima).

La présence de Miguel Araujo et Sergio Peña dans l’équipe des Pays-Bas fait que leurs supporters rejoignent le mouvement blanc et rouge, le même qui espère continuer à ajouter des gens et à développer l’amour que l’équipe dirigée par Ricardo Gareca a créé ces dernières années. .

L’équipe nationale péruvienne pourrait montrer Miguel Araujo comme partant dans l’un des matchs qu’il jouera, d’autant plus en tenant compte de la suspension de Carlos Zambrano pendant trois jours après l’expulsion subie contre le Brésil, ce qui donnerait de l’espace au central qui joue pour le FC Emmen .

Le Chili a déjà ses élus pour affronter le Pérou

Tout se prépare pour lui Pérou vs. Chili. ‘La Roja’ a officialisé son appel au duel contre le Sélection péruvienne, le même qui aura lieu le 13 novembre, à Santiago, pour la troisième journée des éliminatoires en vue de la Coupe du monde Qatar 2022.

Avec Arturo Vidal et Alexis Sánchez en tête de la formation, l’équipe de Reinaldo Rueda a confirmé les absences de Charles Aránguiz, Gary Medel et Eduardo Vargas pour la double date du tournoi sud-américain, dans lequel ils devront mesurer les forces avec l’équipe bicolore et le Venezuela.

La principale nouveauté dans la liste des Chili pour le match contre Sélection péruvienne C’était l’inclusion de Niklas Castro, un attaquant d’origine norvégienne qui est le «Lapadula» de «La Roja» et qui a eu son premier appel officiel avec l’équipe du sud.

