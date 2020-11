Précis et clair. Miguel Araujo ne réfléchit pas à une question, répond de manière concise aux questions, six jours après le match contre le Chili par le Qualifications pour le Qatar 2022. Le défenseur central de la Sélection péruvienne, qui vise à être le partant à la place du suspendu Carlos Zambrano, a évoqué l’appel de Gianluca Lapadula, Benevento, l’actualité de Blanquirroja et aussi de l’Emmen FC, qui ne passe pas un bon moment en Eredivisie.

Miguel, sur le plan personnel, comment est le présent avec Emmen?

Eh bien, la vérité est que je me sens très à l’aise, avec le groupe, les fans et les dirigeants. Tout le monde nous a traités de la meilleure façon. Ils nous ont fait nous adapter plus rapidement au pays (les Pays-Bas) et maintenant de nouveaux joueurs sont venus qui s’intègrent également de la meilleure façon.

Comment assumer la responsabilité d’être le capitaine de l’équipe?

Je pense qu’il faut y aller doucement. Je l’ai découvert juste quand je suis rentré chez moi, car une liste est arrivée et elle disait qui serait le capitaine. Je l’ai bien pris, heureux, et je pense que cela fait partie de mon travail que j’ai fait. Le problème est que je suis également resté ici les sept mois sans voir ma famille à cause de la pandémie, sans voir mon fils. Le club sait tout cela et je suis très reconnaissant envers le «professeur».

Cette capitainerie renforce votre leadership en tant que personne …

Je me considère vraiment comme un leader sur et hors du terrain. Vous devez d’abord devenir mental, vous devez le croire. Je parle toujours à mes collègues. Si l’un échoue, je remonte le moral. C’est un problème psychologique et j’y travaille, ça m’aide à le traduire sur le terrain et j’aide mes coéquipiers.

En formation et sur le terrain, comment se passe la communication avec les coéquipiers?

Sergio et moi communiquons en anglais. Ils parlent le néerlandais, ce qui est déjà un peu plus compliqué.

Avec la suspension de Carlos Zambrano (trois dates), vous sentez-vous comme un partant face au Chili?

La vérité est que je ne suis pas sûr. Je pense que je dois d’abord arriver à Videna, et je dois juste me battre pour le poste. Il y a une belle compétition et nous devons nous entraîner au plus haut niveau. Celui qui doit décider est le «Tigre» Gareca.

Quelle est votre opinion sur la convocation de Lapadula?

Il est très bon, j’ai vu quelques jeux de lui. La vérité est que l’on est toujours heureux que les joueurs continuent de rejoindre l’équipe nationale. Comme le dit toujours Ricardo, la Sélection est ouverte à tous. Il doit être couplé de la meilleure façon, comme ils l’ont fait avec chacun de nous. C’était une surprise, vraiment, mais je sais que cela viendra ajouter et tout donner.

Tu ne penses pas que je peux briser le groupe?

Chacun d’eux a dû être nouveau dans l’équipe nationale, et la vérité est que maintenant nous sommes une famille. Aucun joueur qui entre, ne peut le casser. Je connais la qualité des gens que nous avons et ils leur ouvriront les portes de la meilleure façon. Chacun le fera rapidement s’installer dans le groupe. S’il réussit bien, l’équipe nationale fera bien.

Votre point de vue sur les Playoffs?

Il faut commencer à grimper pour gagner des matchs. La dernière double date, nous n’avons obtenu qu’un point, et maintenant nous devons corriger nos erreurs. Nos attentes sont élevées et on a hâte de rejoindre l’équipe nationale et de tout donner.

Au-delà du Chili, c’est aussi un match contre l’Argentine de Messi …

Oui, nous devions nous faire face. Toutes les parties sont différentes, il faut y aller étape par étape. Mentalisez pour le Chili et obtenez les trois points et sinon égalisez-le.

Enfin, Emmen est-il toujours mauvais en championnat?

Nous avons eu des matchs incroyables. Donner une chance au rival vous coûte des points, le groupe a déjà compris, je vois bien l’équipe et nous allons obtenir les trois points dimanche.

