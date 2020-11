Mis à jour le 11/10/2020 à 08:55

Arrive plus qu’accordé pour lui Pérou vs. Chili. Jean Pierre Rhyner est l’un des nouveaux éléments qui ont été ajoutés à la Sélection péruvienne en vue de la prochaine double date des éliminatoires sud-américains, vers la Coupe du monde au Qatar 2022.

Le défenseur du Cartagena FC de la deuxième division d’Espagne faisait partie du travail de tactique fixe, sous le commandement de Ricardo Gareca, et a montré sa puissance dans le jeu aérien, marquant un but dans les entraînements que l’équipe blanche et rouge a développé le dernier Lundi à la Videna.

C’est la première fois que Jean Pierre Rhyner est considéré comme faisant partie de la masse salariale principale Sélection péruvienne, il laissera donc tout pour pouvoir remplir les yeux du «Tigre» et être pris en compte pour les matchs que le casting bicolore tiendra contre le Chili et l’Argentine pour les troisième et quatrième dates du match, respectivement.

Pérou Ils ne peuvent pas abandonner plus de points au championnat, mais ils savent que les rivaux ne laisseront pas la mission être facile. D’autant plus qu’ils rêvent aussi d’obtenir leur laissez-passer pour le tournoi le plus important des nations dans ce sport le plus tôt possible.

Trois jours du Pérou vs. Chili à Santiago

La Sélection péruvienne et c’est similaire à Chili Ils ont un duel prévu ce vendredi 13 novembre pour la troisième date des Qualifications Qatar 2022. L’affrontement aura lieu au Stade National de Santiago à partir de 18h00 (heure péruvienne) et 20h00. (Heure chilienne)

N’oubliez pas que pour regarder le match, vous avez une série d’options, parmi lesquelles Movistar Deportes et América TV au Pérou. Pour leur part, dans le pays du sud se trouvent CDF et Chilevisión. N’oubliez pas également que vous pouvez suivre le duel en streaming sur Movistar Play et América TV GO.

