Mis à jour le 11/11/2020 à 23:09 PM

La crise politique que traverse le Pérou n’est pas étrangère à Carlos Zambrano, qui s’est exprimé depuis l’Argentine pour souhaiter au pays un prompt rétablissement après la vacance de Martín Vizcarra qui a provoqué trois jours de manifestations au niveau national.

«Mon Pérou a toujours été plus grand que ses problèmes et je suis sûr que cette fois, il ne fera pas exception. Force, mon peuple! », A déclaré ce mercredi soir le défenseur de Boca Juniors via Twitter, rejoignant d’autres joueurs de l’équipe péruvienne qui ont également manifesté.

«Chaque fois que je te sens dans ma poitrine, je ressens le besoin et l’obligation de te défendre en utilisant toutes mes armes, souvent sans me soucier de ma propre intégrité physique», a déclaré le ‘Kaiser’ au début de sa déclaration.

Comme Zambrano, Paolo Guerrero et Jefferson Farfán se sont également prononcés en faveur de la citoyenneté, qui a utilisé Instagram pour envoyer des messages d’encouragement. La «Foquita» a lancé un appel pour «la force et l’unité qui nous ont conduits à une Coupe du monde nous amènent à avancer à nouveau». “Aujourd’hui, nous sommes confrontés à l’incertitude du COVID-19 et à l’instabilité politique”, a déploré le ‘Predator’.

Renato Tapia et Edison Flores ont été choisis parmi les autres sélectionnés qui ont clairement exprimé leur désaccord avec la vacance de Vizcarra et la prise en charge ultérieure de Manuel Merino comme président de la République.

Chaque fois que je me sens dans ma poitrine, je ressens le besoin et l’obligation de vous défendre en utilisant toutes mes armes, souvent sans me soucier de ma propre intégrité physique.

Mon Pérou a toujours été plus grand que ses problèmes et je suis sûr que cette fois il ne fera pas exception. – Carlos Zambrano (@ 5zambranocz) 12 novembre 2020

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER