Ce dimanche, le Pérou est en deuil et dans le Fédération péruvienne de football donc ils le comprennent aussi. Le directeur technique du bicolore, Ricardo Gareca, J’avais une conférence de presse prévue ce matin; Cependant, il a dû être annulé en raison de la mort d’Inti Sotelo Camargo et de Jack Brian Pintado Sánchez lors de la marche nationale et de la crise politique que traverse actuellement le pays.

“La Fédération péruvienne de football regrette profondément la situation que nous traversons en tant que pays, à laquelle nous ne sommes pas étrangers. En ce sens, nous avons décidé de suspendre certaines actions de diffusion de notre Sélection majeure, donc aucune conférence ou entretien individuel n’aura lieu », indique le communiqué de presse publié par le FPF.

Enfin, la plus grande entité de football de notre pays a envoyé un message direct invoquant la paix en ces moments de crise. “Nous appelons à l’unité de tous les Péruviens”, conclut le texte.

La déclaration de la FPF sur la conférence de presse. (Capturer)

A noter que les entraînements se sont déroulés normalement, en pensant au match contre l’Argentine, pour la quatrième journée des Qualificatifs Qatar 2022, qui est prévue ce mardi 17 novembre au Stade National.

Également, Depor Il a pu apprendre que la réunion avait été confirmée après une réunion de sécurité avec Conmebol. L’entité sud-américaine et le FPF ils étaient en communication constante pour analyser la viabilité de l’affrontement, après avoir confirmé les garanties pour la tenue de ladite rencontre au stade national.

Les joueurs bicolores dénoncent la crise nationale

Renato Tapia, Edison Flores, Luis Advíncula, Aldo Corzo, Paolo Guerrero et d’autres joueurs de l’équipe nationale péruvienne ont utilisé leurs réseaux sociaux pour rejeter les actes de violence et déplorer la mort d’Inti Sotelo Camargo et de Jack Brian Pintado Sánchez.

Le footballeur du Celta de Vigo a publié un ruban noir en signe de deuil, le joueur de DC United a partagé un long message, dans lequel il a indiqué qu’il se sentait identifié aux Péruviens qui “se battent tous les jours” et a appelé à la démission de Manuel Merino, tandis que le «Rayo» a partagé une image composite de la carte du Pérou avec un cœur brisé en deux, qu’il a accompagné du message suivant: «Assez de violence».

Le capitaine de la Sélection péruvienneDe son côté, il a regretté la mort des jeunes et le grand nombre de blessés laissés par la deuxième marche nationale. Il a également appelé à la démission de tous les politiciens qui détiennent actuellement les rênes du pays. Nous sommes tous unis dans cette situation.

VIDÉO RECOMMANDÉE

C’était les débuts de Gianluca Lapadula lors des éliminatoires Qatar 2022

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER