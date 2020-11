Mis à jour le 11/02/2020 à 22:36

Gianluca Lapadula a célébré son appel à l’équipe péruvienne lundi après avoir marqué un but lors de la défaite de Benevento contre Hellas Verona en Serie A italienne, où il se prépare à répondre de la meilleure façon à Ricardo Gareca.

La chute de son équipe a laissé l’attaquant italo-péruvien avec une certaine amertume, mais il a exprimé son enthousiasme lorsqu’il a été interrogé sur sa convocation pour affronter le Chili et l’Argentine lors des éliminatoires.

«Je suis très content de cet appel que j’ai beaucoup aimé. L’équipe de Benevento me donne un excellent coup de main pour récupérer physiquement. Je me sens bien », a-t-il déclaré lors de la conférence après le match de la sixième journée du tournoi italien.

Lapadula, d’un père italien et d’une mère péruvienne, a commencé le onze de l’entraîneur Filippo Inzaghi et a marqué le troisième but de sa saison. Avant, il avait marqué contre Bologne, étant décisif pour gagner 1-0, et contre la Roma, dans une défaite 2-5 à la capitale olympique.

Le nouvel attaquant international péruvien de 30 ans a marqué avec une main droite puissante, bien qu’il soit gaucher, après une bonne passe dans le trou de Gianluca Caprari et rétabli l’égalisation momentanée, après que le Tchèque Antonin Barak ait dépassé Vérone.

L’attaquant de Benevento, qui a également joué pour Milan, Gênes et Lecce en Italie, a également su mettre son équipe en avant avec un bon coup personnel terminé par un tir du pied gauche repoussé par la défense rivale.

Cependant, Vérone a repris l’avantage en 63 grâce à Barak, avec un vrai but, et le match de Benevento a été définitivement compliqué en 73, lorsque Caprari a été expulsé.

Avec Bénévent en infériorité numérique, Inzaghi a remplacé Lapadula à la 75e pour faire place à Gabriele Moncini, mais son équipe a finalement succombé à un but du Serbe Darko Lazovic.

«Je pense que la performance a été positive. Il est normal que le fait de laisser le champ sans points laisse beaucoup d’amertume en bouche. Si nous avions réalisé les opportunités créées, nous parlerons probablement d’autres choses, mais il y a toujours quelque chose à améliorer », a déclaré« Lapagol »à propos du jeu.