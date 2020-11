Mis à jour le 11/07/2020 à 21:31 PM

Jean Pierre Rhyner Il s’envole déjà pour Lima. Le défenseur péruvien-suisse du FC Cartagena, de la deuxième division d’Espagne, a montré son enthousiasme en partageant une photo à l’intérieur de l’avion qui le conduira au Pérou pour sa première convocation avec l’équipe senior pour les duels avec le Chili et l’Argentine pour le Qualifications pour le Qatar 2022.

Le défenseur sera l’un des premiers joueurs étrangers à arriver à la Videna, où travaillent déjà José Carvallo, Renato Solís, Aldo Corzo, Christian Ramos et Christofer Gonzáles, des éléments du football local qui complètent le groupe avec quelques éléments du U-20.

Le joueur arrivera aux premières heures du dimanche et pourra rejoindre les entraînements prévus à 4 heures de l’après-midi à La Videna. Ricardo Gareca veut mieux connaître le défenseur et avoir le plus de temps possible, sachant que l’équipe se rendra à Santiago du Chili mercredi après-midi.

Après avoir dessiné avec le Paraguay et perdu contre le Brésil, le Sélection péruvienne se tournera vers le Chili pour sa première victoire lors des éliminatoires. Le duel est prévu le vendredi 13 novembre. Quatre jours plus tard, le «Bicolor» affrontera l’Argentine de Lionel Messi à Lima.

