Mis à jour le 16/11/2020 à 18:19

Ricardo Gareca n’a pas encore défini s’il utilisera Raúl Ruidíaz ou Gianluca Lapadula contre l’Argentine pour le quatrième tour des éliminatoires, dans le match qui marquera la clôture de l’année pour l’équipe péruvienne.

L’attaquant italo-péruvien “a vraiment hâte d’y être”, a déclaré le stratège argentin ce lundi lors de la conférence de presse précédant l’engagement. “Je n’ai pas encore résolu le problème, mais il a des chances aussi bien que Raúl (Ruidíaz)”, a déclaré le stratège argentin.

Gareca a également parlé de Ruidíaz, qui a été critiqué après la chute du bicolore contre le Chili pour un mauvais heads-up et son manque de but avec le «Blanquirroja». “C’est celui qui veut marquer le plus de buts, mais on le refuse”, a-t-il déclaré.

«Raúl est un homme fort par nature, c’est un joueur d’une grande morale, de nombreuses convictions. J’ai été attaquant et j’ai aussi eu des stries négatives, on souffre quand il ne marque pas de buts et il doit vivre la même chose », a-t-il ajouté dans ce sens.

Après avoir ajouté un seul point sur neuf possibles, le bicolore est obligé de rajouter ce mardi au Nacional afin de ne pas continuer à se compliquer dans le tableau, a reconnu Gareca.

«Les qualifications sont difficiles, si nous n’obtenons pas les trois points, nous serions dans une situation difficile mais cela ne veut pas dire que nous sommes éliminés. Nous avons toujours été une équipe qui croit », a-t-il indiqué.

Contre l’Argentine “il est essentiel d’avoir un équilibre défensif et de conserver la tranquillité de ne pas recevoir de buts”, a ajouté le ‘Tigre’.