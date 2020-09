Le receveur des Yankees, Erik Kratz, est assez vieux pour être le père de ses plus jeunes coéquipiers, et le week-end dernier, le joueur de 40 ans a qualifié en plaisantant la recrue de droite Deivi Garvia de “mon fils” sur le terrain.

Kratz, qui rattrapera Garcia, 21 ans, vendredi soir, a assumé un rôle de mentor auprès des nouveaux arrivants de la MLB ces dernières années, en particulier avec des joueurs hispaniques s’adaptant à la culture américaine souvent loin de leurs familles. Kratz, qui a déclaré avoir développé une compréhension rudimentaire de l’espagnol, est devenu ému en racontant aux journalistes ses liens avec ses jeunes coéquipiers.

«J’adore voir ce qu’ils peuvent faire», a déclaré Kratz, qui a pleuré pendant un appel vidéo. «Je pense que parfois certaines personnes oublient d’où elles viennent, certaines personnes oublient qu’elles veulent (réussir) et il y a des gens à la maison qui veulent tout autant qu’eux. … Étant plus âgé, j’espère que je peux être quelqu’un qui le peut intervenez et aidez cette relation. “

J’ai parlé à beaucoup de jeunes pichets latins qui ont travaillé avec Erik Kratz et beaucoup d’entre eux ont loué à quel point il les a aidés dans leur carrière (il a même travaillé son espagnol!) Je lui ai posé la question. Et c’est arrivé. Je ne pleure pas, tu pleures. pic.twitter.com/FjNgM7Rbhn – Marly Rivera (@MarlyRiveraESPN) 4 septembre 2020

Kratz n’a atteint la MLB qu’à l’âge de 30 ans. Il a depuis utilisé ses connaissances des défis du baseball pour fournir un soutien au club en tant que receveur de secours. Il n’a jamais disputé plus de 68 matchs en une seule saison mais a tout de même duré une décennie dans la cour des grands.

En tant que remplaçant de Gary Sanchez à New York cette saison, Kratz est entré vendredi 6 pour 20 au marbre cette année.

Garcia, quant à lui, a impressionné lors de son premier départ dimanche, supprimant six manches en six manches sans permettre une course méritée contre les Mets.

Les Yankees affronteront les Orioles quatre fois au cours des trois prochains jours, dont un double vendredi soir. Garcia doit commencer le dernier verre.