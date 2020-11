Ryan Gravenberch a écrit son nom dans les livres d’histoire mercredi soir avec sa frappe en Ligue des champions contre Midtjylland.

Son but dans la victoire 3-1 était son premier dans cette compétition – et était phénoménal à cela.

C’est aussi celui qui le voit également entrer dans les livres d’histoire en tant que troisième plus jeune Néerlandais à le faire.

18 – Ryan Gravenberch de @ AFCAjax (18 ans, 193 jours) est le troisième plus jeune joueur néerlandais à marquer un but en #UCL, après Nigel de Jong et Patrick Kluivert. Futur. pic.twitter.com/48W7SqKUja – OptaJohan (@OptaJohan) 25 novembre 2020

“Nous connaissions déjà ses qualités et qu’il est un très bon finisseur”, a déclaré l’entraîneur de l’Ajax Erik ten Hag aux journalistes par la suite.

«Il cherchait vraiment ça alors j’espère qu’il est plus détendu à ce sujet maintenant.

«C’était un excellent but, mais l’année dernière, il a également marqué beaucoup de bons buts. C’est une de ses qualités. “

Mais c’était plus la qualité de la frappe qui plaisait le plus à l’adolescent lui-même.

“Quand j’ai eu le ballon, je me suis juste dit” pourquoi ne pas tirer? ” et c’est ma première cette saison et ma première en Ligue des champions », a déclaré Gravenberch à l’UEFA par la suite.

«C’était aussi une beauté! J’étais si heureux quand il a heurté le dessous du bar et est entré. “