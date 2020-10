Haaland est devenu la principale sensation de la dernière édition du Ligue des Champions et a battu tous les records avec lui Salzbourg et le Dortmund.

Et c’est que le jeune attaquant norvégien, âgé de seulement 20 ans, est devenu le premier joueur de l’histoire de la Ligue des champions à marquer 12 buts lors de ses 10 premiers matchs.

L’attaquant de Dortmund n’a pas manqué une occasion à la 91e minute de condamner le match, dominé par l’équipe allemande, et de marquer son 12e but dans la compétition lors de la victoire 2-0 contre lui. Zénith.

Jusqu’à la saison dernière, Haaland était passé inaperçu aux yeux du spectateur. La saison dernière (19/20), il a marqué 44 buts et dix passes en 40 matchs, il était le joueur qui a marqué le plus de buts et de passes décisives et ça s’est terminé comme cinquième classé dans la lutte pour le Soulier d’Or.

En seulement 4 mois, l’attaquant a marqué plus de buts que dans toute sa carrière professionnelle. Dans la Bundesliga autrichienne eu 16 buts en 14 matchs et a gagné la propriété avec l’équipe autrichienne.

Il Borussia Dortmund Il n’a pas hésité à capter l’attention de la jeune promesse et l’a signé pour juste 20 millions + 23M € de variables. Dans son début avec l’équipe allemande a marqué un tour de chapeau sortir du banc à la minute 56 et remporter la victoire.

Dans la dernière édition de la compétition de clubs européenne maximale Haaland a marqué 8 buts lors des six premiers matchs de la phase de groupes et l’attaquant marque en moyenne un but toutes les 55 minutes en Ligue des champions.

À ses débuts en Ligue des champions avec Dortmund le norvégien a un doubler contre le PSG pour remporter la victoire (2-1).

Avec ces chiffres, Haaland a déjà dépassé Messi, Cristiano ou Mbappé, qui avait besoin de plus de matchs pour obtenir les 12 buts. Messi atteint 12 buts à leurs 25 premiers matchs. Christian nécessaire 47 jeux pour arriver à ce chiffre et Mbappe nécessaire 15 matchs.

29/10/2020 à 13:22 CET

Marc Zapater

Il est également devenu le premier joueur à atteindre 6 buts en seulement 3 matchs et battre le record de Didier Drogba en étant le seul débutant à marquer 5 buts lors des trois premiers jours de match.

Il Borussia Dortmund possède un joyau du football, un joueur qui il est en passe de devenir l’un des meilleurs “ tueurs ” de toute l’histoire Et le plus étonnant, c’est que Haaland n’a que 20 ans.