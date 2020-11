Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Dimanche 22 novembre 2020, p. a12

Une grande perte pour le sport mexicain et en ami, Daniel Bautista a envisagé la mort d’Ernesto Canto, avec qui il a passé les dernières heures à l’hôpital et à qui il a dit au revoir hier après la crémation de la légende de la marche.

Le champion olympique de Montréal 76 se souvient des moments heureux qui se sont produits, lorsque Canto a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Los Angeles 84 et a tenu sa promesse.

«Cette fois-là, nous avons pleuré en nous étreignant parce que c’était un jour très spécial pour nous deux: lui, pour être champion olympique à 24 ans, et moi, parce que c’était mon anniversaire (36). Je me souviens du 3 août 1984.

Ernesto a tout gagné et l’a fait pour le Mexique. Aucun marcheur ici ou dans le monde ne l’a surpassé. En quatre ans, il a été le meilleur en un seul cycle (80-84) à voir le drapeau flotter au sommet en tant que champion d’Amérique centrale, panaméricaine, du monde et olympique, sans oublier ses records du monde, souligne Bautista.

«Il y a eu beaucoup d’anecdotes, mais celle de Los Angeles est gardée dans mon esprit et dans mon cœur. Quand Ernesto a remporté le concours, il m’a dit «viens avec moi, je vais dans un magasin de montres, je veux voir quelque chose pour le professeur (Jerzy) Hausleber». Il lui a acheté une Cartier car trois jours avant c’était son anniversaire (54 ans) et c’était une manière tellement reconnaissante pour l’entraîneur qu’il l’a conduit par la main pour remporter tous les titres (dans les 20 kilomètres) », raconte-t-il.

En plus de l’appréciation et de l’admiration que Canto al Negro professait pour lui, comme il le disait avec respect et affection à Bautista, ils ont également eu des moments angoissants et dramatiques dont eux seuls savent ce que signifie une disqualification lorsqu’ils étaient au sommet et proches du but.

Daniel en a fait l’expérience aux Jeux olympiques de Moscou 80 avec ce fameux tunnel où les juges étaient implacables. La même situation a été vécue par Canto à Séoul 88.

«Je l’ai serré dans mes bras et nous avons pleuré, c’était un sentiment d’impuissance et de colère, car j’étais sûr qu’Ernesto gagnerait une autre médaille olympique. C’était un athlète exceptionnel.

Il a tenu sa promesse d’être un monarque olympique. Il n’avait pas à prouver plus, il avait déjà tout gagné, conclut Bautista.