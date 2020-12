Errol Spence vs Danny García LIVE Heure, Chaîne, Où regarder Fight Box 2020

Le meilleur poids welter Errol Spence Jr (26-0, 21 KOs) revient ce week-end après plus d’un an de repos en raison d’un grave accident de voiture. Il défendra ses ceintures IBF et WBC contre l’ancien champion des deux poids Danny Garcia (36-2, 21 KOs) au stade AT&T.

Heure et chaîne Errol Spence vs Danny Garcia

Campus: AT&T Stadium, Dallas, Texas, États-Unis

Temps: 18 h 00 PT / 21 h 00 HE aux États-Unis. 20h00 au Mexique. 21h00 de Porto Rico.

Canal: Fox Sports aux États-Unis.

Errol Spence contre Danny Garcia en direct

Spence jr Il était olympien aux jeux de Londres 2012, dans lesquels il a perdu en quarts de finale contre l’éventuel médaillé de bronze Andrey Zamkovoy. Il est devenu professionnel après les matchs et a compilé un record de 21-0 sur son chemin vers un combat pour le titre avec Kell Brook en 2017. Il a assommé Brook à la 11e et a défendu la ceinture trois fois avant de l’unifier contre le champion de WBC Shawn Porter l’année dernière dans un prétendant au combat de l’année. Quelques semaines après le combat Spence il s’est écrasé alors qu’il conduisait en état d’ébriété et a été éjecté de la voiture dans l’accident. Miraculeusement, il n’a subi que des blessures relativement mineures, mais il est resté hors du ring depuis.

Garcia il s’est imposé comme le meilleur combattant en super léger en 2013 lorsqu’il a battu Lucas Matthysse et est passé au poids welter quelques années plus tard. Il a remporté la ceinture WBC vacante contre le vétéran Robert Guerrero en 2016, mais a perdu ses deux principaux combats au poids dans des décisions serrées contre Keith Thurman et Shawn Porter. Il entre dans ce combat avec quelques victoires attendues sur Adrian Granados et Ivan Redkach.

Le gaucher Spence Il est l’un des puncheurs corporels les plus forts et les plus cohérents de la boxe, en particulier avec sa main gauche (un coup de poing avec lequel Redkach a eu un certain succès contre Garcia). Garcia C’est un boxeur très complet qui, bien qu’il ne soit pas le meilleur dans un aspect particulier de la boxe, fait très bien beaucoup de choses. Il est à l’aise pour se battre en avant ou en arrière, travaille bien son corps et est un perforateur supérieur à la moyenne capable de garder tout le monde honnête, en particulier avec son crochet gauche. En supposant que Spence est le même boxeur qu’il était avant l’accident, je m’attendrais à ce que le combat ressemble beaucoup à sa rencontre avec Brook, que je considérerais comme une version de Garcia plus techniquement poli, mais moins durable et probablement un peu plus léger. .

Le choix raisonnable est Spence par décision, mais Garcia c’est un retour très difficile et l’adversaire parfait sur lequel capitaliser si Spence retourne diminué par accident, ou simplement dans n’importe quel anneau de rouille, Spence il pourrait avoir à secouer après plus d’un an hors du ring. Oui Spence reprendre là où il s’est arrêté, le combat évident que le monde de la boxe veut voir serait un affrontement avec Terence Crawford, qui avait l’air spectaculaire contre Brook. Malheureusement, le statut de promotion des deux combattants signifie que le combat est peu susceptible de se matérialiser dans un avenir prévisible. Oui Garcia Il a réussi à faire sortir la surprise, ce serait la plus grande victoire de sa carrière et cela le préparerait à d’éventuelles rematchs avec Porter et Thurman.

Errol Spence vs Danny García LIVE Heure, Chaîne, Où regarder Fight Box 2020