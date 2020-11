“Gagner et gagner et gagner et gagner à nouveau, c’est le football”, a-t-il déclaré. Luis Aragones lors d’une conférence de presse alors qu’il était entraîneur du Athlète de Madrid. Juste ce que tu as à faire Espagne face à Allemagne dans La Cartuja de Séville. Il n’y en a pas d’autre. Seuls trois points valent la peine d’être dans la phase finale du Ligue des Nations. Après avoir mené le groupe depuis le deuxième jour, dans le cinquième l’équipe dirigée par Luis Enrique perdu ce privilège après avoir dessiné contre Suisse, bien qu’elle ait la tranquillité d’esprit qu’elle continue de dépendre d’elle-même pour être dans la phase suivante.

L’Espagne vient à ce match avec plus de doutes que de certitudes. Cela arrive à l’équipe nationale depuis un certain temps. Si la Ligue des Nations a commencé par un match nul prometteur contre l’Allemagne et une belle victoire contre l’Ukraine à Madrid, ce qui s’est passé après n’est pas si positif. Triomphe avec une dose supplémentaire de souffrance contre la Suisse à domicile, défaite avec très mauvaise fortune et manque de but contre l’équipe ukrainienne à Kiev et match nul à Bâle dans un match bizarre où Sergio Ramos, qui avait frappé 23 pénalités de suite, a raté deux pénalités maximales et ceux de Luis Enrique n’ont pu obtenir qu’un point à la fin. Il ne répond pas aussi bien que l’équipe de tout le monde l’attend, en particulier dans la section des buteurs. Et c’est que cela lui coûte cher d’amener le ballon dans le but opposé.

Cependant, maintenant que la Fédération célèbre le dixième anniversaire de la Coupe du monde en Afrique du Sud, où nous avons touché le ciel, et après les internationaux en avant-première de ce match ont vu un documentaire qui sortira le 31 décembre dans lequel ce rendez-vous est rappelé pour l’histoire, l’équipe de Luis Enrique espère s’inspirer de ce groupe légendaire pour récupérer un gène gagnant perdu ces derniers temps contre l’Allemagne. L’entraîneur l’a déjà prévenu après le match contre la Suisse, et le match contre les Allemands est un tout ou rien où gagner signifierait se qualifier pour la phase finale et, accessoirement, obtenir une dose de confiance qui fait sûrement du bien à l’équipe espagnole.

Le doute de l’objectif

Pour cette rencontre, l’un des doutes sera dans le but. Après deux départs d’Unai Simón, la logique suggère que David de Gea sera le but qui défend le but de l’Espagne contre l’Allemagne, mais la réalité est que Luis Enrique a répété encore et encore que ses trois gardiens de but – Kepa est également là – peuvent jouer et, vu ce que l’on voit, ça l’est. Bien sûr, s’il opte pour cette nomination capitale du gardien de l’Athletic, on pourrait commencer à penser qu’il y a un nouveau partant en Espagne.

En défense, rien de nouveau n’est attendu par rapport au dernier match, puisqu’il semble difficile pour Gayá, qui a reçu un coup dur à la tête contre les Pays-Bas, de débuter, alors qu’au centre, avec Busquets absent pour blessure, Rodrigo sera dans la coupe avec Fabián y Canales ou Merino en devenir. Et surtout, tout indique que Morata sera la référence en avant.

Potentiel offensif, pas défensif

L’Allemagne mène le dernier match après avoir battu l’Ukraine 3-1 lors du dernier match. Ceux de Löw valent à la fois le tirage au sort et la victoire contre l’équipe espagnole, bien qu’ils essaieront de prendre d’assaut Séville pour obtenir le laissez-passer pour la phase finale de la Ligue des Nations.

L’Espagne, qui a de nombreux problèmes à marquer, fait face à un rival qui ne sait pas comment les éviter. Et le fait est que l’Allemagne a concédé un but lors de tous ses précédents matches de groupes, trois contre la Suisse, signe que derrière elle, c’est là qu’elle peut avoir le plus de faiblesses dans une équipe qui est également plongée dans un nouveau projet depuis son succès lors de la dernière Coupe du monde.

Dans le reste de onze, le plus probable est que le madridista Toni Kroos reviendra au titre, qui ne s’est pas habillé contre les Ukrainiens, pour diriger les opérations dans un milieu de terrain où il n’y aura pas d’autre joueur clé comme le blessé Joshua Kimmich. Ci-dessus, la menace est un Timo Werner tonique, auteur de quatre buts dans cette Ligue des Nations et accompagné du débordement et de l’audace de Sané et Gnabry.