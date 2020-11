L’équipe espagnole se rend à Amsterdam pour jouer le match amical Pays-Bas – Espagne, un match qui a été reporté depuis mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus et qui se joue ainsi Mercredi 11 novembre à partir de 20 h 45 à la Johan Cruijff Arena d’Amsterdam. Vérifiez où regarder le prochain match de l’équipe espagnole à la télévision et en ligne.

Les deux protagonistes de la finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud se rencontrent en match amical ce mercredi 11 novembre. le Hollande – Espagne Il se déroule à la Johan Cruijff Arena d’Amsterdam et sera le premier des trois engagements que les hommes de Luis Enrique auront au cours des huit prochains jours.

est Hollande – Espagne Il servira de set-up à Luis Enrique avant d’affronter les matches contre la Suisse, à domicile, et l’Allemagne, à domicile, les derniers matches de la phase de groupes de la Ligue des Nations et dans lesquels l’Espagne tentera de certifier le premier endroit pour jouer les barrages de la Ligue A.

L’Espagne tentera de se retrouver avec le but après avoir à peine ajouté un but lors des trois derniers matchs joués. Pour ce faire, Luis Enrique a appelé l’un des attaquants les plus en forme du moment, Álvaro Morata, qui a marqué six buts lors des sept derniers matchs disputés avec la Juventus. Marcos Llorente, qui a été appelé pour la première fois, est un autre nom important de la sélection, tandis que Marco Asensio et Héctor Bellerín ont été les derniers à rejoindre la liste pour couvrir les pertes d’Ansu Fati et Jesús Navas.

est Hollande – Espagne Il peut être vu à la télévision à partir de 20h45 le mercredi 11 sur La 1 de TVE. Il peut également être suivi sur le site Web de OKDIARY Avec le résultat minute par minute et en direct de ce Pays-Bas – Espagne.

À quelle heure joue les Pays-Bas – Espagne?

Espagne: 11/11/2020 20h45 (20h00 aux îles Canaries).

Argentine: 11/11/2020 15:45.

Mexique: 11/11/2020 13h45.

La Colombie: 11/11/2020 13h45.

Pérou: 11/11/2020 13h45.

Chili: 11/11/2020 14 h 45

Venezuela: 11/11/2020 14 h 45

Uruguay: 11/11/2020 15 h 45

Les anges: 11/11/2020 11:45 heures.

New York: 11/11/2020 14 h 45