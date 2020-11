Gagnez pour gagner en confiance. Gagnez pour prouver. Gagnez pour faire comprendre que cette équipe a de nombreuses joies à offrir. Et gagnez pour être un peu plus près de jouer la phase finale du Ligue des Nations. Ainsi face Espagne un match contre Suisse où gagner est très important. Pas tant pour le classement, car si l’équipe nationale n’ajoute pas les trois points et Allemagne fait ses devoirs devant Ukraine Ce sera le premier s’il bat l’équipe allemande à La Cartuja de Séville, mais ce sera pour mettre en doute le fait qu’une équipe a pu générer ce qui donne le sentiment qu’elle peut gagner et perdre contre presque n’importe qui.

Pour cette rencontre, Luis Enrique optera pour un onze bien plus reconnaissable que celui qu’il a formé mercredi dernier à Amsterdam dans le match amical qui a mesuré l’Espagne avec les Pays-Bas. Pour cette raison, David de Gea, le gardien de but de l’Asturien, bien qu’il insiste pour ne pas le reconnaître, recommencera. Au centre de la défense le couple sera celui formé par Sergio Ramos, le capitaine qui surpassera Buffon en tant qu’Européen avec le plus de sélections, et Pau Torres. Après de nombreux tests, il semble que nous ayons enfin un nouveau duo consolidé de centrales.

En levant les yeux, Sergio Busquets sera au milieu du terrain, le chef silencieux de Luis Enrique. Pour le coach leur présence est essentielle et, bien qu’il soit conscient qu’il doit la doser, pour les grands événements ils sont toujours indispensables. Fabián et Mikel Merino visent à faire le jeusur le trident offensif Dani Olmo, Oyarzabal et Morata Ce sont eux qui offrent le plus d’options depuis le début.

“La sélection la plus travaillée”

Luis Enrique il craint une Suisse très puissante et bien travaillée qui a déjà causé de nombreux problèmes à l’équipe nationale lors du match du premier tour joué au stade Alfredo di Stéfano. L’équipe nationale a gagné 1-0, même si elle a beaucoup souffert contre une équipe avec du commerce et avec des options, bien que minimes, de terminer premier. Cependant, son objectif principal est d’éviter la descente. Pour lui, ils joueront sans complexes et avec leurs armes pour tenter de remporter la victoire, le premier de ce 2020.

L’équipe suisse, l’un des quatre finalistes de la première édition du concours, Il a été très compétitif, mais ses défaites à Madrid et à Kiev l’ont alourdi, car il a réussi deux nuls contre l’Allemagne, le dernier étant un match dans lequel il a dominé deux fois le tableau de bord.

Mercredi dernier, ils sont tombés lors de leur match amical (2-1) contre la Belgique, contre lequel Petkovic Il a également réservé des titulaires possibles tels que le gardien Sommer, Ricardo Rodríguez, ou Shaqiri et Akanji. Ces deux derniers étaient des protagonistes du match à Di Stéfano en raison du coronavirus, qui a finalement privé le seul défenseur central de jouer.