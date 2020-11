Aujourd’hui, samedi 14 novembre 2020, à 20h45 à Bâle, l’équipe espagnole de football disputera le cinquième match de la phase de groupes de la Ligue des Nations. Espagne Ils affrontent la Suisse, en bas du groupe 4 de la Ligue des Nations, avec pour objectif de rester en tête du classement après le premier des deux matches de la compétition européenne que l’équipe nationale affronte dans cette trêve internationale.

L’Espagne affrontera la Suisse après le match amical joué mercredi contre les Pays-Bas. Malgré le bon début de jeu et les belles performances de certains joueurs comme Morata ou Canales, les Espagnols ont fini par égaliser le match après un autre oubli défensif. Les domaines continuent d’être les grandes questions en suspens de l’équipe: peu de sécurité défensive et manque de succès face au but.

Après le match contre la Suisse ce samedi à 20h45, L’Espagne affrontera l’Allemagne le mardi 17 novembre au stade de La Cartuja. De cette manière, le match de Bâle devient capital pour une équipe espagnole qui veut mener la confrontation avec les Allemands.

La réunion Suisse – Espagne sera télévisée exclusivement par La 1 de Televisión Española et pourra également être suivie de commentaires en direct sur le site Web de OKDIARY.

À quelle heure joue Suisse – Espagne?

Espagne: 14/11/2020 20h45 (19h45 aux îles Canaries).

Argentine: 14/11/2020 15:45.

Mexique: 14/11/2020 13:45.

La Colombie: 14/11/2020 13:45.

Pérou: 14/11/2020 13:45.

Chili: 14/11/2020 14:45.

Venezuela: 14/11/2020 14:45.

Uruguay: 14/11/2020 15:45.

Les anges: 14/11/2020 11:45 heures.

New York: 14/11/2020 14:45.

Où jouez-vous en Suisse – Espagne?

Parc St Jakob (Bâle, Suisse).

Où la Suisse – Espagne est-elle télévisée?

Espagne: La 1 de TVE.

Mexique: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD.

Argentine: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur.

le Portugal: Sport TV LIVE, Match Player, Sport TV2.

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur.

Panama: Sky HD.

Royaume-Uni: SKY GO Extra, bouton rouge Sky Sports.

États Unis: TUDN.com, application TUDN, ESPN +, TUDNxtra.

Qui arbitre la Suisse – l’Espagne?

William Collum (Écosse).

Les files d’attente possibles

Suisse: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Zuber, Freuler, Xhaka, Shaqiri; Gavranovic et Seferovic.

Espagne: De Gea; Sergi Roberto, Ramos, Pau Torres, Reguilón; Busquets, Mikel Merino, Fabián Ruiz; Ferran Torres, Morata et Oyarzabal.