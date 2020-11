19:48. L’Espagne sort avec: Unai Simón; Sergi Roberto, Sergio Ramos, Pau Torres, Reguilón; Busquets, Mikel Merino, Fabián, Ferran Torres, Dani Olmo; Oyarzabal

19:47 Nous avons déjà les alignements officiels pour cela Suisse – Espagne! Et attention, il y a une surprise dans le but …

19:45 heures. Bonne nuit! Bienvenue à la diffusion en direct et en ligne du match Suisse – Espagne de la Ligue des Nations. L’équipe espagnole affrontera la Suisse ce soir au St. Jakob Park de Bâle, dans un duel correspondant à la cinquième journée de la Ligue des Nations.

Espagne elle défend la première place du groupe et sortira gagner pour continuer à dépendre d’elle-même et se rapprocher de la phase finale de la Ligue des Nations. Avec 7 points, les hommes de Luis Enrique mènent le groupe 4, devant l’Allemagne et l’Ukraine – tous deux avec 6 points-, et Suisse, avec 2 points après leurs deux nuls avec l’équipe bavaroise, mais avec des options encore pour mener le groupe avec six points toujours en lice.

Au match aller, Espagne battre 1-0 Suisse, mais ce n’était pas un match facile que l’équipe suisse a soulevé. Pour cette raison, Luis Enrique ne veut pas de détente. L’entraîneur se tournera une nouvelle fois vers ses principaux joueurs pour tenter de remporter une nouvelle victoire et dissiper tout type de doute, après avoir perdu lors du dernier match de la compétition contre l’Ukraine.

Nous connaîtrons la composition officielle de ce match entre La Suisse et l’Espagne, correspondant à l’avant-dernier jour de la phase de groupes de la Société des Nations. Désormais, nous allons vivre en avant-première cette rencontre entre les équipes suisses et espagnoles et la minute par minute et le résultat une fois le ballon roulé dans le parc Saint-Jacques de Bâle.