Josep Maria Bartomeu a démissionné de son poste de président de la Barcelone. Celui qui était le représentant maximum du club du Barça depuis janvier 2014 après la démission de Sandro Rosell En raison de la situation juridique du club, bien qu’il n’ait été ratifié par les membres que le 18 juillet 2015, il quitte son poste évitant ainsi d’être limogé par les représentants du club dans une motion de censure qui finalement n’aura pas à être exécutée.

À ce temps, Bartomeu a écrit plusieurs des pages les plus sombres de l’histoire de Barcelone. Le dernier a eu lieu en août dernier à Lisbonne, lorsque les Catalans ont perdu 2-8 contre le Bayern en quarts de finale de la Ligue des champions. La défaite la plus sanglante de l’histoire du Barça.

Cette défaite a provoqué un feuilleton avec Messi qui était sur le point de mettre fin à l’Argentin en dehors de Barcelone. En fait, les ’10’ ont même envoyé un burofax leur demandant de le laisser partir en vertu d’une clause de son contrat, mais finalement Bartomeu a réussi à le retenir, bien que peut-être contre sa volonté, évitant ainsi d’être le président qui devait dire au revoir à la argentin.

Barçagate et l’affaire Neymar

Bartomeu aussi restera dans l’histoire comme le président qui a espionné ses joueurs. Ce qui est connu sous le nom de Barçagate. Le conseil a embauché une entreprise pour nettoyer l’image du président et salir celle de Guardiola, Xavi, Messi, Piqué et autres joueurs, ainsi que plusieurs candidats à la présidence du club du Barça.

Barcelone a embauché une entreprise, I3 Ventures, créer des états d’opinion via les réseaux sociaux pour protéger la réputation de Josep Maria Bartomeu et nettoyer son image et celle de l’ensemble du Conseil et endommager, accessoirement, celle d’anciens joueurs, footballeurs et adversaires de Bartomeu et de son Conseil.

L’entreprise embauchée par Barcelone géré près d’une centaine de comptes Twitter et Facebook dont des personnages tels que Messi, sa femme Antonela, Piqué, Guardiola, Xavi, Puyol, Laporta, Benedito, Jaume Roures, Víctor Font ou Puigdemont i Junqueras ont été attaqués.

À partir des comptes mentionnés ci-dessus, par exemple, Messi a été attaqué pour son retard dans le renouvellement avec Barcelone, à Piqué pour ses affaires avec la Coupe Davis et à toute l’équipe qu’il accuse d’être à l’aise.

D’un autre côté, Il était aussi le président qui a vendu Neymar au PSG pour 2022 millions d’euros, bien que le plus grave soit venu plus tard, lorsque le partenaire Jordi Cases a déposé une plainte pour le paiement de 10 millions à la société des parents du joueur, effectué en 2011 à titre d’avance sur 30 autres pour le transfert, qui a eu lieu en 2013 .

Cas a accusé Barcelone de détournement sous forme de distraction et l’affaire a été portée devant l’Audiencia Nacional. Le club a dû chiffrer la signature à 59,1 millions: 40 pour le joueur, plus 17 pour Santos et d’autres accords avec Santos. Un montant pas très crédible. Le conseil a fini par accepter une amende de 5,5 millions et l’acceptation de la culpabilité par le club pour une infraction fiscale, n’ayant pas payé ces 40 millions, exonérant Rosell, Bartomeu et Neymar.

Puis il y a eu un deuxième cas Neymar, puisque la société DIS, propriétaire du dossier du joueur, n’a facturé que les 17 millions officiels du transfert et a accusé Santos de fraude.