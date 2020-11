Ils jouent EN DIRECT Juventus contre. Lazio AUJOURD’HUI EN DIRECT et EN LIGNE pour la date 7 de Serie A ce dimanche 8 novembre à partir de 6h30 (heure péruvienne et locale) au Stade Olympique de Rome. Regardez les principaux incidents de l’accident de MINUTE PAR MINUTE de Depor.com. Devenez également accro aux profils Twitter, Facebook et Instagram de la Juventus et de la Lazio.

Depor.com vous offrira la minute par minute la plus complète de tous les LIVE et LIVE avec les buts, cartons jaunes et rouges, statistiques et autres incidents. Adoptez également la transmission et la narration des profils Twitter de la Juventus et de la Lazio.

Juventus c. Lazio | Programme:

06:30 heures – Pérou, Équateur, Colombie, Etats-Unis (Miami)

07h30 heures – Venezuela, Mexique, Bolivie

08h30 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

11h30 – Royaume-Uni

12h30 – Espagne, Allemagne, Italie, France

Les “ Bianconeri ” cherchent à enchaîner leur deuxième victoire consécutive après avoir remporté 4-1 la semaine dernière à Crotone grâce à Cristiano, qui est revenu après plus de deux semaines sans coronavirus et a marqué un doublé en vingt minutes.

L’équipe dirigée par Andrea Pirlo doit désormais entrer dans la maison de la Lazio, qui ne pourra pas compter sur l’Espagnol Luis Alberto, positif pour le coronavirus.

La Juventus reste invaincue jusqu’à présent et occupe la troisième place du classement avec 12 points, tandis que la Lazio est neuvième du classement de Serie A avec deux points de moins.

Les citoyens de la capitale attendent également les résultats d’une enquête ouverte de la Fédération italienne de football (FIGC) qui, si elle confirme des violations du protocole sanitaire, pourrait avoir des conséquences extrêmes, jusqu’à l’exclusion de la Serie A, selon les assures. la presse italienne.

L’équipe romaine dirigée par Simone Inzaghi attend la décision de la direction locale de la santé (ASL), chargée de gérer la situation sanitaire de son personnel, pour voir si elle peut compter sur Ciro Immobile, Tomas Strakosha et Lucas Leiva ce dimanche face à la Juventus.

Les ‘Eagles’ et ‘Vecchia Signora’ se sont rencontrés pour la dernière fois le 20 juillet, un match qui s’est terminé par une victoire 2-1 en faveur de l’équipe turinoise.

Juventus c. Lazio | stade où le match sera joué

