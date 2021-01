Boca Juniors contre. Les saints face (EN DIRECT | EN LIGNE | EN DIRECT | GRATUIT) pour le match aller des demi-finales du Copa Libertadores 2020, ce mercredi à partir de 17h15 (heure péruvienne). La transmission de l’un des jeux les plus attractifs aujourd’hui est en charge d’ESPN 2 et de Claro Sports. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision. Suivez minute par minute et tous les incidents du match.

Champion des éditions 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 et 2007, et finaliste cinq fois de la Copa Libertadores, Boca Juniors, tu verras les visages avec Les saints, vainqueur du tournoi en 1962, 1963 et 2011. Suivez minute par minute les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera à La Bombonera.

Boca Juniors, qui vient d’un match nul 2-2 avec River Plate, est en demi-finale de la Copa Libertadores pour la troisième fois consécutive et se trouve face à une nouvelle option pour remporter son septième titre du tournoi, un jalon que seul Independiente a atteint.

La mauvaise nouvelle pour l’entraîneur Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, est que le milieu de terrain colombien Jorman Campuzano, partant régulier, est exclu car il a été blessé samedi en superclassique.

A sa place jouerait également le milieu de terrain défensif Diego ‘Pulpo’ González ou l’arrière droit Leonardo Jara, qui a déjà disputé plusieurs matchs à ce poste.

Une autre variante que l’entraîneur analyse est l’inclusion dans la formation de départ de l’attaquant Ramón ‘Wanchope’ Ábila, qui a marqué un but contre River Plate (l’autre a été fait par le Colombien Sebastián Villa). Si cela se produit, celui qui sortirait serait Franco Soldano.

Saints, qui a ouvert le conseil d’administration la semaine dernière et son nouveau président est Andrés Rueda, arrive, contrairement à Boca Juniors, reposé à ce jeu.

Le dernier match a eu lieu le 27 décembre, un match nul 1-1 contre le Ceará par Brasileirao.

Jobson, le milieu de terrain partant de l’équipe, a évolué à partir d’un inconfort à la cheville qui l’a marginalisé des derniers matchs et est à la disposition du manager.

S’il n’est pas partant, il est fort probable que Lucas Braga soit à sa place.

Gardien de but Vladimir, 31 ans, joueur de la Les saints Depuis 2009, il est toujours absent en raison d’une fracture du petit orteil du pied droit qu’il a subie en août et c’est pourquoi John continuera dans le but.

Boca Juniors c. Santos: alignements probables

Boca Juniors: Esteban Andrada, Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra, Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Leonardo Jara, Sebastián Villa, Franco Soldano et Carlos Tevez.

Saints: John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Felipe Jonatan, Sandry, Diego Pituca, Jobson, Marinho, Kaio Jorge et Soteldo.

