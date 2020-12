Boca Juniors contre. Club de course visages sont vus (EN DIRECT | EN DIRECT | EN LIGNE) pour le match aller des quarts de finale Copa Libertadores 2020 dans le cylindre Avellaneda. Les Xeneizes ont beaucoup souffert pour éliminer l’Internacional, qu’ils ont battu à Porto Alegre (1-0), mais une défaite à La Bombonera par la même marge a conduit le match aux tirs au but, où ils ont avancé avec le minimum. Maintenant, ne manquez pas la minute par minute et les incidents du match, où l’équipe de Miguel Ángel Russo va chercher les trois points en tant que visiteur, pour le définir plus tard dans le confort de la maison. Un grand jeu est attendu.

Ce trébuchement et une baisse des performances dans les jeux récents ont sapé la suprématie présumée de Bouche, tandis que Courses a été amélioré en éliminant également à onze mètres et à Maracana même, le Brésilien Flamengo, le champion en titre, après avoir égalisé les deux matchs 1-1.

Boca Juniors c. Courses: horaires et canaux

Pérou: 19h30 / ESPN 2Mexique: 18h30Chili: 21h30 / ESPN 2La Colombie: 19h30 / ESPNArgentine: 21h30 / ESPN 2Uruguay: 21h30 / ESPN 2Equateur: 19h30 / ESPN 2Bolivie: 20h30 / ESPN 2Venezuela: 20h30 / ESPNÉtats Unis: 17h30 / Fanitz États-Unis

Alors que Bouche aspire à gagner le Libérateurs pour la septième fois, Courses il a été champion une fois et plus il y a plus d’un demi-siècle (1967), et ambitionne au moins de revenir en demi-finale de Coupe après 23 ans (1997).

“C’est le Coupe Libertadores, tout est très égal. Ce sera sûrement dur et difficile. Comme tout le monde, nous voulons des réalisations. Nous sommes à un moment important de la Coupe et nous devons être préparés à toutes sortes de situations », a déclaré Miguel Ángel Russo, le coach expérimenté de Bouche, qui a conduit les Auriazules à leur dernière conquête des Libertadores en 2007.

Bien qu’il soit axé sur le niveau international, Bouche conteste les instances décisives de la Coupe Diego Maradona du tournoi local, et samedi dernier déçu par un nul 1-1 à domicile contre le modeste Arsenal.

Sans problèmes physiques majeurs sur le campus, Russo ferait entrer Leonardo Jara sur le côté droit au lieu de Julio Buffarini, de performances discrètes dans les dernières dates, tandis que dans l’attaque il évalue inclure Franco Soldano pour le colombien Edwin Cardona.

Du côté de la ‘Académie’, le directeur technique Sébastien Beccacece Il prévoit d’aligner une formation très similaire à celle qui a obtenu le classement à Rio de Janeiro, avec un changement dans l’attaque, puisqu’elle aurait l’entrée du Paraguayen Lorenzo Melgarejo au lieu de l’attaquant Nicolas Reniero.

Contrairement aux auriazules, Courses Il a une campagne discrète dans la Coupe Maradona, puisqu’il a été éliminé du tour de championnat et joue maintenant une phase des perdants.

Dans cette petite instance du tournoi local, l’équipe d’Avellaneda a commencé avec le pied gauche, puisqu’elle a perdu vendredi dernier contre Vélez (2-1) un match qu’elle a gagné 1-0 jusqu’à 88 minutes.

Boca Juniors c. Racing Club: alignements possibles

Courses: Gabriel Arias; Nery Domínguez, Leonardo Sigali, Alexis Soto, Eugenio Mena; Fabricio Domínguez, Matías Rojas, Leonel Miranda, Lorenzo Melgarejo; Lisandro López et Héctor Fértoli

Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz et Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo et Sebastián Villa; Carlos Tevez et Franco Soldano ou Edwin Cardona.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER