Les sports électroniques sont devenus le marché du futur. Malgré le fait que le coronavirus a fortement attaqué l’industrie du divertissement, comme les cinémas, eSports s’est levé avec des tournois en ligne.

League of Legends, Rocket League, Clash Royale et d’autres jeux ont réussi à organiser des événements internationaux en 2020. Peut-être que Worlds 2020, la Coupe du monde LoL, a été le tournoi qui a attiré le plus d’attention depuis qu’il s’est déroulé en Chine avec un public en direct.

Puisque tout le monde veut faire partie de cette industrie, il est temps de présenter le prochain grand eSport de la région. Boca Juniors a annoncé qu’il était temps de commencer à concourir contre River Plate dans les sports électroniques.

Rappelons que le club millionnaire possède déjà une équipe CS: GO et une équipe de League of Legends, cette dernière étant l’une des meilleures d’Argentine. Boca ne sera pas en reste et a annoncé qu’il participera à différents événements en Argentine.

«Boca Juniors est fier de confirmer qu’à partir de 2021, le club fera partie des tournois les plus importants d’Argentine et de la région dans différentes disciplines du monde des sports électroniques (Esports).

Très bientôt sur les plateformes officielles de Boca, les équipes qui composeront les équipes de League of Legends, aujourd’hui le sport électronique le plus regardé au monde, et Counter-Strike: Global Offensive, le jeu de tir à la première personne compétitif le plus populaire au monde, seront annoncés. la région.

Cette étape marque le début d’une nouvelle étape pour le club et nous sommes très heureux de porter l’histoire de Boca à de nouveaux défis pour continuer à ajouter des étoiles. », Lit-on dans la déclaration du club.

Boca entre dans le monde de l’esport: à partir de 2021, le club fera partie des tournois les plus importants d’Argentine et de la région dans différentes disciplines du sport électronique. 🎮 💫 Plus d’informations 👉 https://t.co/GsMuLU0DaE pic.twitter.com/P73oAuOjCz – Boca Jrs. Officiel (de 🏡) (@BocaJrsOficial) 4 décembre 2020

