Mis à jour le 23/01/2021 15:22

Alors que le sport et l’industrie du divertissement ont dû arrêter leurs activités en 2020 en raison du coronavirus, certains eSports ils ont continué à organiser de grands événements. En effet, les jeux vidéo sont des activités domestiques et il n’y a pas d’exposition au virus.

Riot Games, par exemple, a modifié le format de toutes ses ligues régionales de League of Legends pour être jouées en ligne. Cependant, avec l’aide du gouvernement local de Shanghai, en Chine, il a organisé la Coupe du monde avec un public en direct avec toutes les mesures de sécurité pour éviter la contagion.

Ce fut une année atypique pour le divertissement numérique mais elle perdure malgré tout. Esports Charts a partagé à la fin de 2020 la liste des événements eSports qui ont retenu le plus d’audience.

Eh bien, avec le début de 2021, la société a signalé le nombre impressionnant d’équipes en tant que public. G2 Esports prend la première place avec plus de 92 millions d’heures de visionnage sur toutes les plateformes.

Na’Vi, pour Dota 2 et CS: GO, entre en deuxième position avec 86,1 millions d’heures de visionnage. Team Liquid se démarque également dans CS: GO mais leur équipe League of Legends est extrêmement populaire en Amérique du Nord, l’équipe équestre est troisième avec 81,8 millions d’heures.

Sur la liste, nous trouvons d’autres grandes équipes telles que OG, l’actuel champion du monde Dota 2, qui a participé à différents tournois en 2020 en dehors du circuit Valve Pro.

Les équipes #esports les plus regardées en 2020: # 1 – @ G2esports

# 2 – @natusvincere

# 3 – @TeamLiquid

# 4 – @FNATIC

# 5 – @DWGKIA

# 6 – @OGesports

# 7 – @GenG

# 8 – @AstralisCS

# 9 – @ T1

# 10 – @DRXGlobal

* statistiques excl. Matchs de Battle Royale. En savoir plus sur le blog: https: //t.co/sFDC41A6E8 pic.twitter.com/jFOEDqg5Zn – Graphiques e-sport (@EsportsCharts) 22 janvier 2021

