Mis à jour le 12/08/2020 à 22:06

Shuri dira-t-il au revoir à l’univers cinématographique de merveille? Les responsables de la Casa de las Ideas auraient communiqué avec l’artiste Letitia Wright -qui incarne la sœur de T’Challa dans Black Panther- pour avoir interrogé les vaccins pour lutter contre le COVID-19 sur les réseaux sociaux.

Letitia Wright C’était une tendance la semaine dernière lorsqu’il s’est prononcé en faveur du mouvement anti-vaccin qui s’est renforcé pendant la pandémie. Les adeptes de merveille Ils ont critiqué et insulté l’artiste au point qu’elle a fermé son compte Twitter officiel.

«Vaccin COVID-19, faut-il le prendre?» Lisez le tweet de Wright qui était accompagné d’une vidéo qui remet en question le vaccin contre cette maladie.

Tweets de Letitia Wright sur les vaccins COVID-19 (Twitter)

Toute polémique est toujours observée par les dirigeants de merveille, à tel point que cela peut affecter la continuité d’un acteur ou d’une actrice dans l’UCM. Selon le journaliste Daniel Richtman, Marvel s’est entretenu avec Letitia Wright d’une manière “pas très amicale”. Le contenu de la conversation est inconnu et si cela deviendra plus important dans les semaines à venir.

BLACK PANTHER | Nouveau livre

merveille Il ne se caractérise pas par sa tolérance à ce type de controverses et d’attitudes sur les réseaux sociaux. Le cas le plus mémorable est celui de James Gunn, qui a dû quitter la direction de ‘Guardians of the Galaxy Vol.3’ pour des tweets offensifs.

Panthère noire 2 est l’un des films dont les fans merveille Ils l’attendent avec impatience, car l’intrigue prendra un tournant majeur avec la mort de l’acteur Chadwick Boseman, qui jouait T’Challa ‘, le roi de Wakanda. Si vous faites partie de ceux qui recherchent des indices dans la bande dessinée, nous vous disons qu’il y a une nouvelle œuvre qui mérite la participation des lecteurs les plus fidèles de la Maison des Idées.

Dans Black Panther: Tales of Wakanda – Une anthologie révolutionnaire de la diaspora africaine, les adeptes de merveille Ils apprendront de nouveaux aspects de l’intrigue de T’Challa et de sa compagnie dans 18 nouvelles se déroulant dans le royaume de Black Panther.

Panthère noire: Contes de Wakanda Il sortira le 2 février 2021 au prix de 25,95 $.

SUIVEZ LE PODCAST DE DEPOR PLAY

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.