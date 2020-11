Augusto Cesar Lendoiro, ancien président du Deportivo, a critiqué les propos de Javier Tebas la semaine dernière à propos de l’affaire Fuenlabrada. Dans un article d’opinion envoyé à OKDIARIO, le président historique du football espagnol rappelle que «Les jours passent sans que ni les tribunaux ni les dirigeants politiques ou sportifs n’exigent que LaLiga justifie pourquoi elle a utilisé un critère très différent pour mesurer les cas positifs de Fuenlabrada et de Grenade.».

TEBAS, LA GESTION ECONOMIQUE DES CLUBS ET L’EXEMPLE DU REEL.



Alors qu’il attendait qu’il s’améliore dans le jeu de Depor, qui n’est pas arrivé, et les débuts de Rolan, l’un des footballeurs les mieux payés de l’histoire de Kakhol lavan, qui devra attendre, les jours passent sans ni les tribunaux, ni les dirigeants politiques. ou les équipes sportives demandent à LaLiga de justifier pourquoi elle a utilisé un critère très différent pour mesurer les cas positifs de Fuenlabrada et de Grenade, alors que la bonne chose aurait été d’ordonner aux Madrilènes d’agir de la même manière qu’ils ont forcé les Andalous … profiter du silence pour porter de graves accusations contre le maire et la Xunta de Galicia: “il n’est pas acceptable de préparer des preuves et des témoins”. Il accuse, sans aucun doute, les politiciens et les fonctionnaires de tergiverser. Ces fausses accusations ne méritent-elles pas, si elles le sont, une clarification publique et une demande correspondante? Si quelqu’un pense que, s’il se tait, Tebas oubliera ce qu’il lui a dit, c’est qu’il ne sait rien du grand patron de LaLiga.

Ses dernières déclarations, fidèles au plus pur style Tebas, coïncident avec la présentation des limites salariales des clubs pour 2020-21, qui est quelque chose comme «la pierre sur laquelle il a construit son église» depuis 2013-14. C’est le soutien que l’employeur a utilisé, peut-être involontairement, pour donner naissance à un nouveau type de gestion économique des clubs, qui a mis fin à la formule traditionnelle.

Tout est né avec la vente en commun des droits de télévision et l’échelle établie par décret-loi. La répartition des revenus supposait un changement radical dans l’économie des clubs. J’ai entendu, dans mes adieux, l’aube de ce nouveau jour.

LaLiga-Tebas est devenue un État et les clubs sont devenus des entités locales. Leurs revenus en sont venus à dépendre, pour beaucoup presque entièrement, du Papá-Estado-LaLiga, et celui-ci deviendrait le seul juge, parfois quelque peu sectaire, de certains clubs qui perdaient la gestion de leurs droits télévisés pour devenir des serfs. très bien payé d’un Tebas, chef de l’Etat du football, devenu encore plus fort soutenu par un Premier ministre très puissant, Jaume Roures.

Ils le cuisinent et ils le mangent. C’est ce qui doit se rendre à LaLiga-Tebas, dans laquelle les grands avantages pour les clubs sont combinés avec un pouvoir absolu entre les mains d’un leader habile, astucieux et travailleur, qui compte sur le vote effrayant de ceux qui savent que “Celui qui bouge ne ressort plus jamais sur la photo.”

J’ai donné le témoin du changement. La différence de gestion économique, en quelques mois à peine, vécue par les conseils d’Augusto César Lendoiro et de Tino Fernández Pico, a été brutale. Pour nous – même à l’époque des titres de Ligue et de Copa del Rey ou les cinq années sur le podium qui nous ont menés à la Ligue des champions – les revenus du Deportivo à travers la Liga n’ont jamais atteint 1,0m / € / an et pour les droits de TV, que vous avez dû gérer avec le risque d’être parmi les cinq clubs les plus chargés, Mediapro nous a versé environ 20 M €.

C’est pourquoi il était essentiel de pouvoir concourir, rester en Ligue des champions et sécuriser les 30-40 m / € / an de l’UEFA … et travailler pour dépasser les revenus des sponsors, de la publicité, des abonnés et des billetteries. Ce n’est que sur ces concepts que la gestion financière a été soutenue, car, à quelques exceptions près, nous n’étions pas un club de vente.

De là, il est allé, avec Constantino Fernández à la tête de Depor, à une nouvelle distribution du grand gâteau télévisé. Le classement a été décerné de façon échelonnée avec 165m / € au Champion et près de 45m / € à la lanterne rouge, quel dommage que le système n’ait pas été comme ça dans notre «prodigieuse décennie».

“La meilleure gestion économique est une direction sportive réussie”, serait ma phrase lapidaire pour le football espagnol actuel, au vu de cette répartition. Suivant la comparaison institutionnelle, l’échelle vous récompense par des améliorations monétaires substantielles, plus vous gagnez de points, comme le perçoivent les entités locales, plus le nombre d’habitants dans le registre est élevé, plus il y a de millions de «sac» de l’Etat.

Le club est devenu une économie dépendante – je dirais que beaucoup à plus de 75% de son budget – de la bonne vente conjointe que Roures-Tebas fait des droits de télévision, et le président le sait et l’utilise ” manu militari ». Il devient incontournable et leur montre que sans lui le football espagnol n’existe pas. «Ne vous inquiétez de rien, je travaille déjà pour vous», pourrait dire l’employeur aux clubs, qui préfèrent recevoir le «sac» du salut, et le plus complet sera le mieux, plutôt que de modifier le système en utilisant leurs votes.

Thèbes montre qu’il est soit le plus intelligent de la classe, soit le mangallón qui, par crainte de la majorité, impose sa force, en échange de la protection des faibles, tant qu’ils sont dociles.

Thèbes a-t-elle rendu les clubs espagnols stupides? Je pense que, plus que des imbéciles, certains ont été embourgeoisés. Tout est fait pour vous. Vous n’avez plus besoin de vous battre comme avant pour améliorer vos droits TV avec Mediapro, Canal +, Antena 3… et en plus, vous recevez beaucoup plus d’argent.

Est-ce peut-être le totalitarisme appliqué au football? Tebas fait dépendre une grande partie des clubs de la Liga pour gagner leur volonté, en échange de votes, comme les gouvernements qui rendent de nombreux citoyens dépendants de leur aide.

Ce changement de gestion économique a signifié des revenus plus élevés pour les clubs qui veulent rivaliser avec Madrid et Barsa pour le titre, car, après la nouvelle échelle de télévision, ce sera beaucoup plus facile pour eux que pour Depor l’année du titre et dans les années de la Ligue des champions … et ne parlons pas de l’époque des Super Sports.

Celui qui semble avoir le mieux compris le changement est Aperribay. Et il en a profité. De là, mes félicitations les plus sincères et les plus agressives. Cela a fait rêver Real et Donostia de se battre pour un titre. Et peut l’être. Osez Joquin. Vous êtes l’héritier des clubs modestes. Vous avez juste besoin de risquer et de frapper la dernière passe. Comme si vous étiez “El Flaco”. Oserez-vous le faire? J’espère que oui. Nous reparlerons.

Augusto Cesar Lendoiro

Ancien Président RCDeportivo.