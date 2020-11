Cristiano Ronaldo continuez à faire l’histoire. La star portugaise continue de dévaster les statistiques et contre lui Ferencvaros il est devenu le troisième meilleur buteur de tous les temps. Avec son but contre l’équipe hongroise, l’ancien joueur du Real Madrid a inscrit son 749e but en football professionnel et compte déjà huit buts derrière Pelé, qui mène le classement avec 757 buts.

Et est-ce que Cristiano Ronaldo un bogue est revenu après avoir été testé positif au coronavirus. Après avoir été proche d’un mois de quarantaine, le Portugais accumule pas plus et pas moins de six buts et une passe. Lors des 21 matches officiels de la Juventus après l’accouchement, Cristiano a marqué un total de 21 buts en 21 matches officiels. Grands mots.

Mais ce n’est pas tout. Cristiano Ronaldo il a connu une année exceptionnelle avec 34 buts en 32 matchs. L’attaquant portugais compte 8 buts en 335 minutes dans cette saison de Serie A. Un but marqué toutes les 41 minutes. À 35 ans, il a même marqué plus en 2019, où il a marqué 25 buts en 40 matchs. Avec son but ce mardi, le Portugais a inscrit son but numéro un 141 jeux en 172. Et il semble que cela n’ait fait que commencer pour l’un des meilleurs buteurs et joueurs de l’histoire du football qui continue de détruire toutes les statistiques.

Huit buts loin d’être le meilleur de tous les temps

Cristiano Ronaldo n’est qu’à huit buts de devenir le meilleur buteur de tous les temps. Le Lusi a ajouté 749 buts en football professionnel avec Ferencvaros et est déjà à moins de dix buts derrière les 756 pour Bican et les 757 pour Pelé. L’ancien joueur du Real Madrid est à égalité avec Romarío et a déjà marqué 40 buts contre Messi (709) et 44 contre Puskas (705).

Cristiano marque contre Ferencváros et est déjà sur le podium des meilleurs buteurs de l’histoire du football professionnel. Meilleurs buteurs du football professionnel:

757 Pelé

756 Bican

749 Romário et Cristiano

709 Messi

705 Puskás – Pedro Martin (@pedritonumeros) 24 novembre 2020

Cristiano Ronaldo Il aura 36 ans en février prochain et ces dernières semaines, il y a eu des spéculations sur un possible départ de la Juventus à la fin de la saison. La récession économique causée par le coronavirus pourrait rendre l’équipe de Turin incapable de payer les 30 millions nets qu’elle reçoit par an, mais d’Italie ils ont assuré lundi dernier qu’elle se poursuivrait au moins jusqu’en juin 2022, date à laquelle son contrat avec lui prend fin. Équipe de la Juventine.