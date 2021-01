Pour la première fois de votre carrière, Fernando Alonso a parlé des difficultés rencontrées chez McLaren en 2007, l’année qu’il a eue comme coéquipier Lewis Hamilton. C’est pourquoi l’Asturien estime qu’il est difficile de savoir qui est le meilleur malgré le fait que les deux ont concouru avec la même voiture. Cependant, malgré la rivalité, Alonso a assuré qu’il se sentait “content”Pour les succès de Hamilton.

Il a eu une conversation avec ses amis Tony Kanaan et Rubens Barrichello sur la chaîne WTF1. Là, il a dû répondre à l’une des questions les plus recherchées sur Google à son sujet: “Fernando Alonso est-il meilleur que Lewis Hamilton?». Avant de s’y attaquer, Tony Kanaan a assuré: «C’est dans mes livres». De son côté, Barrichello a indiqué: «La saison où ils étaient ensemble était la meilleure de tous les temps. Avoir deux des meilleurs pilotes de l’histoire ensemble en même temps est très difficile ».

Après deux commentaires, Fernando Alonso a commencé par dire: «Il est difficile de comparer les temps et les pilotes même dans le même, car il faut réunir tous les ingrédients pour avoir une réponse juste. C’est vrai qu’avoir la même voiture et la même équipe en un an est une bonne occasion de comparer les pilotes. À la fin, le score était de 109-109. C’est une réponse. Beaucoup de gens se souviennent que C’était sa première année et ce n’était pas la mienne, mais je peux dire que Je suis passé à Bridgestone qui était un pneu GP2 à l’époque par rapport aux Michelin que nous utilisions. Mes trois ou quatre premières courses et les tests hivernaux ont été très difficiles sur ces pneus parce que J’ai dû réajuster mon pilotage Et demais. Cela n’a jamais été quelque chose de public, car cela n’a aucun intérêt. Mais c’est vrai: c’était son année «rookie», le changement Bridgestone… ».

Alonso est toujours blessé par la Coupe du monde qu’il a perdue en tant que coéquipier de Hamilton

«Le facteur chance est très important. Je pense que Lewis a fait l’entrée dans la pitlane de Shanghai dans l’avant-dernière course, c’était un mauvais moment pour lui. Je J’ai eu deux problèmes avec la boîte de vitesses. J’ai commencé dixième en deux courses. J’ai eu l’une des sanctions les plus injustes de Hongrie, avec un blocage dans la voie des stands, comme ils l’appelaient à l’époque. Du pôle, vous arrivez dixième en Hongrie. ET Si tu perds le championnat d’un point, ça fait mal, quand c’est pour quelque chose comme ça. C’était 109-109, mais maintenant je suis heureux de voir les succès de Lewis. Comme nous l’avons dit, en Formule 1, il est difficile de comparer les époques, Senna, Schumacher, Lewis… Ils ont tous été énormes à leur époque, mais il faut un package complet avec la voiture. Lewis l’a eu jusqu’à présent et il le montre », a conclu l’Espagnol.

Il convient de noter que la saison au cours de laquelle Fernando Alonso coïncidé avec Lewis HamiltonCelui qui savait pêcher dans les rivières troublées était Raikkonen. Contre toute attente et lors de la dernière course, le Finlandais, qui roulait chez Ferrari à l’époque, a remporté le championnat du monde avec 110 points pour le 109 que deux pilotes de McLaren.

Lewis Hamilton et le retour de Fernando Alonso

Compte tenu de la rivalité qui existait entre les deux, le septuple champion a été interrogé par le retour du pilote de 39 ans en Formule 1 peu de temps après sa signature pour Renault était connu: «Pourquoi ne serais-je pas heureux? Mieux il y aura de pilotes, meilleur sera ce sport. Je ne lui ai pas parlé, mais je le félicite », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Plus tard, plus en détail, Lewis Hamilton a ajouté: «Je vois les avantages et les inconvénients, l’expérience est très importante et ce sera chez Renault. L’expérience peut aider une équipe à aller dans la bonne direction. Mais je ne sais pas ce qu’il a 40 ans? Je ne sais pas si c’est dur pour le corps. Michael est revenu à cet âge et il était génial, Je n’ai aucun doute sur Fernando, il sera en forme. C’est bien pour moi, j’étais le deuxième plus âgé et maintenant je serai le troisième, super ».

Puis la continuité de Vettel était dans l’air, qui a finalement signé pour Aston Martin, ce que Hamilton appréciait également: «La Formule 1 continuera toujours, quelqu’un nous remplacera. Je ne pense pas que la F1 ait jamais rien perdu, elle grandit toujours et va dans la bonne direction. Si Seb part, ce serait dommage, car il a beaucoup à donner à ce sport et beaucoup à réaliser. Nous voulons que les champions du monde restent, Seb et Fernando Alonso le sont, donc c’est bon pour le sport».

Carlos Sainz est également comparé à Fernando Alonso

Dans les dernières heures, on a également demandé à Carlos Sainz ce ​​qu’il était comparé à Fernando Alonso. Alors que les deux ont piloté Renault, dans McLaren et en FerrariIls l’ont fait à des moments différents. Pour cette raison, dans la même veine qu’Alonso, Sainz a évité dans les comparaisons. «Il a été un pilote extrêmement solide, mais il n’y aura plus jamais un autre Fernando Alonso. Il a été le premier, le pionnier à bien des égards. J’essaie simplement de tracer ma propre trajectoire, ma propre façon de faire les choses, de voir les choses, de rouler et je vais voir où cela me mène », dit-il.

«J’ai déjà été chez Renault, mais je n’ai pas obtenu deux titres. Je pense que les trajectoires sont toujours impossibles à comparer car vous ne rejoignez pas des équipes en même temps, Ce sont des moments complètement différents, avec des rivaux complètement différents », a réglé Carlos Sainz.