Mais comment les Asturiens reviendront-ils après deux ans hors du Formule 1 génère certains doutes, il les génère aussi comment sera votre pilotage avec 39 ans et s’il continuera à être si agressif. De cela il a parlé Esteban Ocon, qui sera votre compagnon dans Alpine. Selon les Français, Fernando Alonso Il arrivera préparé pour la première manche du Championnat du Monde à Bahreïn grâce aux tests qu’il a fait et il le fera en pleine forme depuis »on dirait que j’ai encore 20 ans».

Dans les déclarations recueillies par l’agence de presse GMM, la première chose qu’Esteban Ocon voulait faire était d’enterrer la hache de guerre. Et, selon Sergey Sirotkin, qui a été le pilote de réserve de Renault en 2020, il comprendra mieux l’équipe et la voiture que Fernando Alonso, donc le combat entre les deux sera serré. “Je crois que, Au moins dans la phase initiale, le combat entre Alonso et Ocon sera très serré. De plus, Esteban s’est beaucoup aidé en remportant le podium: à Abu Dhabi, on pouvait dire qu’il semblait avoir baissé une charge de ses épaules, qu’il pouvait rouler plus détendu, et dans les courses c’est très important: quand on est tendu, on perd. Esteban comprendra mieux l’équipe et la voiture. Je ne m’attends pas à ce qu’il soit complètement dans l’ombre d’Alonso », a déclaré le Russe.

“Il me semble que ce sera très difficile pour Fernando d’être immédiatement au niveau dans lequel Daniel Ricciardo a laissé «sa» voiture. Fernando aura certainement de nombreuses exigences pour l’équipe, mais l’équipe aura également des exigences élevées pour Fernando: commencer la saison immédiatement le plus dur possible », a ajouté Sergey Sirotkin.

À ce sujet, Esteban Ocon a indiqué: «Nous verrons, nous verrons. Fernando sera un grand rival et je donnerai tout, mais à la fin nous travaillons ensemble pour que l’équipe obtienne le plus de points possible».

Esteban Ocon, remis à Fernando Alonso

“Fernando est parfaitement capable de commencer parfaitement préparé. Il a fait de nombreux tests qui l’aideront à être mieux préparé, mais il a aussi beaucoup d’expérience, même s’il est hors de la catégorie depuis deux ans », a-t-il poursuivi sur l’insistance du pilote espagnol.

Selon Esteban OconGrâce à ses apparitions au Championnat du Monde d’Endurance, au Dakar et à l’Indy, Fernando Alonso a conservé sa forme malgré son absence de Formule 1 pendant deux ans: «Il a toujours continué à conduire et est resté en forme. On dirait que j’ai encore 20 ans, il sera donc préparé dès le premier instant ».

Enfin, le Français a valorisé sa finale de saison, où il a réalisé le premier podium de sa carrière, le troisième pour Renault en 2020, étant deuxième du Grand Prix de Sakhir: «Il est vrai que J’ai fini à un meilleur niveau que j’ai commencé Et c’est à ce niveau que je veux commencer cette saison, fort. Je sais ce dont j’ai besoin, ce à quoi j’attends et je serai beaucoup plus préparé, c’est sûr».

L’optimisme d’Esteban Ocon pour 2020

Auparavant, le pilote de 24 ans Il s’était déjà exprimé dans ce sens, soulignant que non seulement il avait fait un pas en avant mais aussi l’équipe: «Les progrès globaux ont été très forts. Je suis assez content de la façon dont j’ai terminé la saison en termes de rythme et de performance et de la façon dont nous travaillons avec l’équipe.

“C’est beaucoup plus fort qu’au début, et J’ai l’impression d’avoir gagné en performance et en confiance dans la voiture et c’est très bien. Nous allons nous assurer que nous sommes à jour avec les détails l’année prochaine et que nous sommes prêts », a-t-il ajouté.

Esteban Ocon a également été très critique après que Renault n’a pas réussi à décrocher la troisième place du championnat du monde des constructeurs: «Un peu embarrassant, nous avons raté la troisième place chez les constructeurs le week-end dernier, mais il y a de nombreux aspects positifs à prendre en compte cette année et des choses que nous n’avons pas parfaitement bien fait non plus ».

En corrigeant ces aspects, et avec Fernando Alonso dans l’équipe, Ocon est convaincu qu’Alpine fera un pas en avant en 2021: «Nous travaillerons l’année prochaine, en prenant les aspects positifs et en éliminant les négatifs, puis nous devrions être dans une position assez forte l’année prochaine».

Les objectifs de Fernando Alonso et Ocon en 2021

Ce sera le but de Fernando Alonso et de Esteban Ocon Cette saison, améliorez les résultats obtenus en 2020, comme le reconnaît Luca de Meo: «Nous devons faire mieux que l’an dernier, cela signifie obtenir plus de podiums. Le vrai défi viendra en 2022 avec le changement de réglementation ». Déjà aux adieux de Cyril Abiteboul, le PDG du Groupe Renault avait indiqué: «Son travail remarquable en Formule 1 depuis 2007 nous permet de regarder vers l’avenir avec une équipe solide et une nouvelle identité pour conquérir les podiums cette année». Alonso et Ocon pourront-ils améliorer les résultats obtenus par Renault en 2020?