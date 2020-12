Gabriel Ruffian Il est toujours entouré de controverses. Le porte-parole de Esquerra de Catalunya républicaine au Congrès des députés, il accorde une entrevue pour l’émission Perico que Vola dans laquelle il avoue sa sympathie pour le Espagnol, par conviction, et a laissé une fléchette pour Gerard pique, qu’il prétend est «Plus culé que La Moreneta et antiperico».

C’est là que les plans allaient lorsque les présentateurs de l’émission ont abordé le sujet de Piquer. Le centre de Barça Il était en 2019 dans un autre programme, La Resistencia, où il a fait une déclaration qui ne convenait pas aux fans et à l’environnement de la perruche. Le présentateur, David Broncano, qui interrogeait ses invités sur combien d’argent ils ont à la banque, il a posé cette question au Catalan et j’en ai profité pour répondre: “J’ai plus que l’héritage de l’Espanyol”.

À propos de cette déclaration, ils ont demandé Brute dans le programme susmentionné. Le politicien a été bref et simple, mais aussi mordant: “Complexe, complexe”. C’est ainsi qu’il l’a attribué, bien qu’il ait laissé d’autres commentaires sur le culé: «Piqué a des choses positives. Notez qu’il est allé sans équivoque voter le 1er octobre et a dénoncé la situation. Ce sont des choses positives. Mais c’est plus culé que le Moreneta. Et anti-perruche».

“Il Espagnol C’est une équipe pauvre et opprimée contre la tyrannie culé. Je suis à gauche, je suis contre la tyrannie et l’oppression. Ergo, être à gauche est inhérent à la perruche», Il a également dit Brute justifiant sa condition de fan de perruche et non de culé, comme il assure qu’il a parfois été catalogué, assurant que ce serait la chose facile: «Parce que si vous inventez que vous êtes d’une équipe, vous inventerez que vous êtes du Barça, Madrid ou Manchester . Je suis un perroquet parce que la chose facile dans ce pays est d’être culé ou convergent ».

De Salvador Illa, Ministre de la Santé, a avoué être une perruche avec qui il parle “beaucoup d’espagnol”. Il a également laissé son avis sur Raul Tamudo, que j’aimerais mieux connaître et qui a dit ceci: «Pour moi, Tamudo est un héros, avec Che Guevara et Son Goku sont des gens qui se sont sacrifiés pour l’humanité. Tamudo, de Santa Coloma, a concouru avec Mijatovic, Raúl ou Suker. Être le gamin du quartier qui réussit est très à gauche ».