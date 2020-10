première ligue



Et si Guardiola ne renouvelle pas, quoi? L’ambitieux plan B de Manchester City



Jenny Gámez 27 octobre 2020, 14h03

L’Espagnol est proche de l’expiration de son contrat mais ne montre aucun signe de renouvellement.

Les jours passent et Pep Guardiola n’arrive pas à se décider: reste-t-il à Manchester City ou un nouveau cycle se termine-t-il?

La fin du contrat espagnol est le 30 juin 2021 et pour l’instant personne n’a la certitude de ce que sera son avenir. Et cette incertitude commence déjà à être perçue au sein du conseil d’administration comme un bruit qui impacte directement les résultats de l’équipe, qui occupe à ce stade la position inhabituelle numéro 13 du tableau, à 5 points du leader, Everton.

Selon le Daily Mail, cette situation a déjà conduit à analyser au moins deux CV, si l’Espagnol ne prend pas de décision au final ou s’il décide de l’heure de la fin du lien qu’il ne suivra plus.

Mauricio Pochettino et Julian Nagelsmann seraient les noms qui sonnent le plus fort. Le premier a de l’expérience en tant que réalisateur en Premier ministre et a été finaliste en Ligue des champions avec Tottenham, et le second, exclu par le Bayern Munich, entend des offres après sa dernière grande campagne avec Leipzig.

La décision finale revient à Guardiola. Encore une fois, tout dépend de ce qui arrive à l’équipe en termes de résultats.