Barcelone reste peu convaincante et tous les yeux sont braqués un Leo Messi qui est loin de son meilleur niveau et montrant une attitude apathique et indolente cela n’invite pas à l’optimisme et cela lui fait poser plusieurs questions aux fans culé, parmi lesquelles: Et s’ils avaient dû laisser partir Messi?

Après la débâcle de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, il semblait clair que Barcelone avait besoin d’une rénovation. Le cycle était terminé et arrivait Ronald Koeman pour mener ce changement qui a été la moitié gauche. Les Catalans ont légèrement renouvelé l’équipe et Parmi les victimes figuraient les deux meilleurs amis de Leo Messi dans le vestiaire: Luis Suárez et Arturo Vidal. Rosario a été enlevé à ses partisans et le «10» a été invité à quitter l’entité, ce qui est devenu un combat pour Bartomeu pour empêcher l’attaquant d’entrer.

Messi voulait y aller. La logique nous invite à penser que maintenant c’est là que tu ne veux pas être, mais en principe, il ne voulait pas se lancer dans des procès et des poursuites avec le club qui lui a tout donné. Cette envie de quitter Barcelone et le rejet par le club, ajoutés aux ventes de ses meilleurs amis, ne pouvaient rien apporter de bon. D’autant plus que tout le football du Barça est basé sur Leo Messi. Cela signifie qu’ils mettent plus de pierres dans le sac à dos de l’Argentin au lieu de l’aider et de lui donner les moyens de briller à nouveau. Et si à tout cela on ajoute les critiques de l’environnement de Griezmann, l’ambiance du «10» commence à être comprise.

Personne ne voulait se débarrasser du meilleur footballeur du monde. Aucun fan n’a voulu s’en séparer, mais le temps invite à la réflexion se demander s’il aurait été préférable de le laisser partir. C’est clair que libérer votre jetonEn raison des problèmes économiques de Barcelone, ce nouveau projet aurait pu être réalisé dans les conditions de Can Barça. En plus de accorder ce souhait au joueur qui a tout donné au club à 33 ans, ouvrirait aussi une nouvelle façon de constituer une équipe gagnante dans le pas tellement dépendant d’un seul joueur, mais pourrait être basé sur la force de l’équipe.