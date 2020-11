Lewis Hamilton venait de remporter son septième championnat du monde de Formule 1 mais Le volant Mercedes n’est pas garanti pour 2021. Le septuple champion du monde veut signer pour trois ans (jusqu’en 2023) mais l’équipe allemande fait des chiffres pour cadrer un renouvellement impossible dans le scénario actuel de la crise post-Covid.

La mère de tous les renouvellements en Formule 1 reste non signée. Et un énorme tremblement de terre se prépare si le mariage Lewis Hamilton-Mercedes se rompt à la fin de cette saison. Evidemment, ce n’est pas parce que l’équipe allemande ne veut pas avoir le meilleur pilote du monde, mais c’est le leur Hamilton celui qui est intéressant et retardant donnez le oui définitif.

Le tout nouveau sept fois champion du monde de Formule 1 a obtenu une offre de relooking Mercedes sur la table depuis avant le début de l’année, mais cela prend du temps. A ce jour, le constructeur allemand n’a pas accepté de payer à Lewis Hamilton le contrat exigé par l’Anglais, qui cette saison a marqué l’histoire en Formule 1: après avoir battu le record de podiums et de victoires, il vient d’égaler la marque de sept titres du légendaire Michael Schumacher.

Lewis Hamilton a toujours fait l’éloge de l’équipe Mercedes, son renouvellement a donc été pris pour acquis depuis le début de la saison, mais alors que Valtteri Bottas a été renouvelé pendant des mois, le septuple champion le supplie.

Hamilton y pense

Le tout nouveau septuple champion du monde a réalisé avec Mercedes des chiffres de succès qu’il n’avait jamais rêvé d’atteindre. “Je savais que nous gagnerions des championnats, mais pas que nous allions gagner autant de courses”a déclaré Lewis Hamilton à Portimao après avoir remporté sa 92e victoire en Formule 1, un sport qui entre le pilote et la voiture a rendu prévisible et ennuyeux.

“Ce n’est pas seulement moi, c’est l’histoire, c’est toute l’équipe”, a déclaré Lewis Hamilton. A 35 ans, il ne pense pas à la retraite, mais il ne renouvelle toujours pas avec Mercedes alors qu’il a déjà son septième championnat du monde de Formule 1 en poche et il ne reste plus que quatre grands prix pour mettre la broche à Abu Dhabi.

Lewis Hamilton il est énigmatique quand il parle de son avenir. Personne ne sait si c’est pour lui donner de l’émotion ou parce qu’il a vraiment son renouvellement avec Mercedes garée. «Nous n’avons pas encore beaucoup parlé. Ce n’est jamais facile de renouveler un contrat », même s’il a qualifié son renouvellement de« formalité ». Un de chaux et un autre de sable.

Hamilton-Wolf, le duo des succès

Lewis Hamilton et Toto Wolff, directeur de l’équipe Mercedes AMG F1, ont une relation très étroite, mais l’avenir de l’Autrichien est également à l’avant. Certaines sources soulignent que Toto est sur le point d’assumer d’autres fonctions au sein du géant allemand et que le pilote anglais n’acceptera aucun renouvellement tant qu’il ne sait pas qui dirigera l’équipe de Formule 1.

Le retard dans Le renouvellement de Lewis Hamilton pourrait également être déclenché pour la raison la plus simple: la crise mondiale causée par la pandémie de coronavirus. Il y a quelques jours, Toto Wolff lui-même rappelait, avec une pointe d’ironie, que ce n’était peut-être pas le moment de s’enfermer dans une salle pour discuter d’un contrat, surtout lorsque le septuple champion du monde gagne 40 millions d’euros par saison.

La solution pourrait être de reporter les négociations pour un contrat de trois ans et de prolonger l’actuel. Lewis Hamilton ne l’a pas exclu. «Il est évident que nous vivons dans une situation compliquée et que la situation est différente. Certes, on peut déjà se demander si je veux continuer pendant encore trois ans maintenant.», A-t-il souligné, tout en reconnaissant que le changement réglementaire proposé pour 2022 pourrait être« très intéressant », concluant que« dans deux mois, vous saurez quelque chose de plus ».