Pour le Tour d’Espagne Il était rare que 10 étapes passent sans sprint en côte, de ceux qui voient répété sur You Tube les moins fans de cyclisme et qui sont à ce sport ce que les films Marvel au cinéma. La première arrivée comme ça, Aujourd’hui à Suances, Primoz Roglic l’a emmenée, ajoutant sa troisième victoire d’étape, tout en restant sans reprendre le leadership car les juges ont décidé de ne pas couper les secondes où il a sorti le groupe dans lequel Richard Carapaz est arrivé.

Le Slovène a gagné comme Alejandro Valverde avant le penalty (pour sa participation à l’opération Puerto) et il a de plus en plus de similitudes avec lui, étant un cycliste beaucoup plus complet. Ce pic de vitesse et cette Vuelta et Liège sont le seul grand tour et monument qui les rapproche tous les deux. Valverde a toujours manqué de capacité contre l’horloge de Roglic et cela n’est pas connu comme un sac avec un nom d’animal dans un congélateur coffre.

Après l’arrivée d’aujourd’hui à Suances, voici les étapes asturiennes. Le peloton terminera demain à La Farrapona et dernier à Angliru. En voyant le geste de Roglic et Carapaz faire un roulement l’un à côté de l’autre après l’étape, il semble qu’il y aura un combat, tous deux sauf La Vuelta.