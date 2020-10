Les coureurs n’ont pas profité du précieux parcours que l’organisation avait préparé pour la 11e étape de La Vuelta a España. Les forces plutôt justes et l’horizon immédiat avec l’arrivée demain à Angliru ont conditionné une étape qui était sur le point de laisser un nouvel épisode regrettable pour l’histoire du cyclisme, quand Ineos, l’équipe du deuxième classé, Richard Carapaz, a décidé de se présenter au départ en signe de protestation contre le changement de critères des juges, qui ont correctement compté les secondes que Primoz Roglic a prises hier à l’arrivée, donnant le maillot rouge au Slovène.

Ils ne devraient pas non plus en vouloir trop, Ineos a été couvert toute la journée avant la forte marche imposée par Jumbo de Roglic. Le rythme est arrivé en dessous de La Farrapona, à partir de là, ils ont modéré. L’intention était simplement de ne pas laisser le vol prendre du temps, en présence de Marc Soler, très dangereux pour le général.

🌲🌳 C’est la fin spectaculaire de # VueltaRTVE31o 👏🚴‍♂️ Pour profiter du vélo # LaVuelta20 ➡ Suivez-le sur https://t.co/NdGZMm773P pic.twitter.com/Rghd1gQ2Wu – Teledeporte (@teledeporte) 31 octobre 2020

Le dernier port qu’ils ont escaladé tranquillement, sans attaques, ni aucun favori en crise. L’émotion a été ressentie à l’intérieur en apercevant les beaux paysages de l’ascension vers les lacs de Saliencia. Il n’y avait pas non plus beaucoup de combats entre les évadés. Soler essaya de lâcher ses compagnons d’évasion, David Gaudu lui prit le volant et le contrôla parfaitement avec son air de voyou. À tout moment, il avait l’air d’un gagnant et a rendu les choses faciles. Soler est arrivé deuxième et s’avère être le seul récupérable pour Movistar, qui ne remportera peut-être pas plus de victoires dans cette édition. Pour lui, il devrait quitter l’équipe navarraise sans perdre une autre année.

Roglic et Carapaz sont destinés à se battre demain (et dans le contre-la-montre d’Ézaro) pour La Vuelta, dans une édition qui semble commencer à descendre. Heureusement il y a 18 scènes au lieu de 21. Croisons les doigts pour un spectacle à Angliru et parce qu’il fait encore chaud. Enric Mas, bien qu’il vive en Andorre, semble aller mieux. Il y a toujours les 5 meilleurs espagnols. Unzue sort le champagne!