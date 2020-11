Angliru, comme le rocher de Gibraltar, a déjà un drapeau britannique. Hugh Carthy s’est facilement imposé au sommet de La Rioja et entre dans la lutte pour le classement général. Le contre-la-montre de mardi à Ézaro sera clé et si Primoz Roglic se comporte logiquement, il pourrait laisser le rouge condamné.

Aujourd’hui, il n’a perdu que 12 secondes avec Carapaz, dans un port qui n’allait pas bien pour le Slovène. Les tables changeront dans le chronométré. Là, Roglic devrait faire des différences sur une minute, qu’il perdra à peine dans le reste. En tout cas, Daniel Martin et Carthy sont du côté des surprenants, malgré le fait que le contre-la-montre n’est pas leur spécialité préférée.

Enric Mas a réalisé sa meilleure étape de toute la course, montrant qu’il s’améliore généralement lors de la troisième semaine des Grands Tours et que, avec le contre-la-montre entre les deux, il pourrait opter pour la troisième place dans la boîte ou au moins être parmi les cinq. d’abord, derrière les coureurs les plus en forme. Movistar a misé hier sur lui, même si la stratégie n’a servi qu’à démanteler l’équipe Ineos et non Jumbo, comme ils l’avaient prévu. L’anxiété continue de dominer chaque mouvement de l’équipe espagnole.

Le dernier protagoniste était la scène. Cette fois, le colosse de Rio de Janeiro n’a pas été aussi décisif qu’en d’autres occasions et, compte tenu de la manière dont la course a atteint sa base, après avoir monté le cordier, un autre type d’arrivée aurait pu contribuer davantage à la course. Les grandes rampes ne servaient qu’à voir les cyclistes se tortiller sans pouvoir faire de différence, dans une image étrange sans public. Ainsi le passage de La Vuelta por Asturias se ferme dans une année rare, encore plus dans le peloton cycliste.