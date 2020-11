18

Quelle étape aujourd’hui dans le Tour d’Espagne. Le meilleur de la manche montre sans aucun doute que les longues distances ne sont pas un caprice, mais une condition essentielle du spectacle. Supprimons cent Anglirus, sans mépriser le pic Riosan. Jasper Philipsen a gagné hier, mais surtout la course.

Il en a fallu beaucoup pour s’enfuir, toutes les équipes voulaient être là, on savait que c’était un jour prédestiné pour les évadés. Cependant, le NTT, qui n’avait pas réussi à récupérer Barbero, partit à la recherche des évadés, menant la course à mille. La Bora, la pluie et le vent, très intenses et frontaux, ont également aidé.

Lorsque les évadés ont été pratiquement chassés, à un peu plus de 30 kilomètres de l’arrivée, Mattia Cattaneo a cherché l’héroïque. Il est allé seul, contre le peloton, d’où il a tenté de sauter du NTT, sans pouvoir rejoindre l’Italien. L’étape était méritée, mais elle ne pouvait pas l’être, elle était atteinte à moins de dix kilomètres du but de Puebla de Sanabria. Là, les EAU, qui avaient collaboré à la chasse, se sont livrés. Le jeune Jasper Philipsen l’a emporté devant Pascal Ackerman, qui montre une fois de plus sa tendance à la défaite. Les étapes longues et difficiles d’hier et d’aujourd’hui détermineront le résultat final du général, sinon le temps. Il est de retour!