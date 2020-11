Footballeur camerounais Samuel Eto’o il va bien après avoir été victime d’un violent accident de voiture près de Nkongsamba, une ville de l’ouest du Cameroun, ont confirmé des journalistes locaux.

“Vous avez été victime d’un violent accident de voiture Il y a quelques heures, alors qu’il rentrait (de la région) de l’Ouest, où il a participé à diverses célébrations », a expliqué aujourd’hui le journaliste sportif camerounais Martin Camus sur son compte Facebook.

Camus a parlé à plusieurs reprises avec le footballeur qui va bien et qu’ilLes médecins effectuent des tests complémentaires pour vérifier qu’il n’y a aucun dommage.

Cependant, la voiture dans laquelle il voyageait Légende camerounaise, 39 ans, a été complètement détruite par l’avant.

L’ancien footballeur a assuré qu’il n’avait aucune relation personnelle avec Eto’o avant de lui rendre visite, et s’est dit “ému” par le geste de l’attaquant, qu’il a décrit comme “un homme au grand coeur”.

Eto’o, joueur avec le plus de titres de l’histoire du continent africain, Il a été élu footballeur africain de l’année en 2003, 2004, 2005 et 2010, et entre 1997 et 2014, il a disputé 118 matchs avec les “Lions indomptables”, dans lesquels il a marqué 56 buts.

Au cours de sa carrière, qui s’étend sur plus de deux décennies, l’attaquant a défendu les maillots d’équipes espagnoles telles que le Real Madrid, Leganés, Majorque et Barcelone -où il a vécu son âge d’or-, ainsi que celui de d’autres équipes européennes comme l’Inter Milan ou Chelsea.

Après un passage de trois ans en Turquie, où il a joué pour Antalyaspor et Konyaspor, Eto’o a signé il y a quelques jours avec le Qatari Qatar SC.