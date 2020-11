«Je suis né à Oviedo, mais à San Isidro, ils m’ont appelé El Payariego et j’ai l’impression d’être de Pajares», raconte Eugenio Soto avec fierté et déjà une certaine mélancolie pour une vie qui reste derrière. Pajares était son dévouement mais aussi son métier, puisqu’en plus d’être moniteur pour l’école de ski, il était en charge de la société de location de matériel sportif de la station. Pratiquant de nombreux sports, il excelle au début en canoë, devenant champion d’Espagne en descente de rivière. Il a également travaillé comme entraîneur physique, en particulier dans le cyclisme, avec l’équipe professionnelle Clas Cajastur et Samuel Sánchez avec l’or olympique à Pékin.

Soto, troisième en partant de la gauche, aux côtés des joueurs du Sporting Claudio, Maceda, Joaquín et Jiménez et, parmi eux, surveillent Álvaro Barriales. | C’EST

Soto a commencé à fréquenter Pajares dans les années 60 et à partir de 1972, il est devenu une partie de sa vie quotidienne. Il ne s’est pas limité à ses occupations professionnelles et est devenu un catalyseur pour la station. Il a fondé la première entreprise de tourisme actif, qui a promu la pratique de sports tels que le tir à l’arc, le cyclisme, le triathlon, la randonnée, l’équitation ou l’escalade. «Nous avons également été les premiers en Espagne à mettre en service un terrain de golf, un pitch and putt, dans une station de ski», ajoute Soto.

Avec un don de personnes et de bons contacts, Eugenio Soto a également réalisé une promotion importante pour Pajares, attirant la présence d’athlètes très populaires, comme le champion olympique de ski Paquito Fernández Ochoa, ou des footballeurs sportifs des années 70 et 80, comme Joaquín. , Jiménez, Maceda, Redondo ou Claudio. Certains d’entre eux ont appris à skier ou perfectionné leur style avec Eugenio Soto, en plus de participer – une fois à la retraite – à des matchs de football contre d’anciens joueurs d’Oviedo.

Eugenio Soto reçoit un trophée de Jesús Suárez Valgrande. | C’EST

Au cours de ces 48 années, il y a eu aussi des déceptions, mais une seule grosse épine est restée à Soto: «J’ai fait approuver la construction d’une piste de karting avec José Antonio Fombona et Javier Modroño, mais le maire de Lena ne nous a pas accordé le Pardon. C’était la plus grande frustration que j’ai eue à Pajares ». Mais il préfère rester avec le bien, à commencer par son mentor, Jesús Suárez Valgrande, le premier directeur de la station avec qui il a travaillé, lorsque l’installation dépendait du Conseil provincial.

Il cite un autre réalisateur, Pepe Suárez, comme étant fondamental dans le projet d’utiliser la station tout au long de l’année, en plus de ses partenaires dans l’entreprise, Antonio Álvarez et Juan Carlos Sánchez, ainsi que la plupart des sociétés de Lena. Il précise également que «la plus grande impulsion à Valgrande-Pajares a été donnée par la Direction générale des sports à l’époque de Daniel Gutiérrez Granda avec le placement de remorques et l’implantation de neige artificielle. J’ai toujours revendiqué des remorques mécaniques, amovibles, beaucoup plus rapides et plus confortables ».

Il a promu la pratique du sport au-delà de la saison des neiges

Bien que maintenant la station ne vit pas son meilleur moment, Eugenio Soto rappelle que Valgrande-Pajares «était une référence dans le nord du temps de Chus Valgrande et aussi de celui de Pedro de Silva. Et ça s’est terminé avec Gutiérrez Granda ». Il est confiant d’une nouvelle impulsion dans un futur proche: «Dix millions d’euros de fonds miniers ont été approuvés pour moderniser la station, avec des remorques amovibles, le bâtiment multiple, l’amélioration de la neige artificielle, un réservoir avec plus de capacité en eau et des canons à la pointe de la technologie. génération”.

Eugenio Soto aimerait continuer à vivre cette évolution de près, mais il a décidé de se retirer, désenchanté par l’actuel directeur, Javier Martínez, qu’il n’accepte de citer que dans une sorte de classement des directeurs de Pajares, qu’il définit avec un peu plus d’un mot: Chus Valgrande, «El Jefe». Fernando Menéndez, “Le professeur”. Álvaro Álvarez, «Amical». Pepe Suárez, “Incompris”. José Miguel Vega, «organisé». Felipe Pertierra, “Bon coeur”. Et Javier Martínez, “Jugez vous-mêmes.”

