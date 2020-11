Sergio Scariolo a offert la première liste préliminaire des convoqués pour les éliminatoires de l’Eurobasket 2022. Les champions du monde Javier Beirán, Quino Colom et Xavi Rabaseda dirigent une équipe qui affrontera Israël et la Roumanie la semaine prochaine à Valence, dans des matchs qui se joueront sous forme de bulles.

La liste définitive de 13 joueurs sera annoncé par l’entraîneur national avant lundi, une fois que les résultats de tous les tests de santé obligatoires sont connus et que la disponibilité de tous est confirmée, selon la FEB. Les derniers membres de l’équipe se retrouveront à Valence lundi à midi passer les derniers contrôles sanitaires avant de commencer la formation.

Cette “ fenêtre ” se tiendra dans un format “ bulle ” avec des mesures spéciales de sécurité sanitaire, et les séances d’entraînement et les matchs se dérouleront dans les locaux de Fonteta. L’Espagne affrontera Israël (samedi 28) et la Roumanie (lundi 30) à Valence à 19h30, fermant les deux jours.

Dans le calendrier d’origine, L’Espagne devait se rendre en Israël et recevoir la Roumanie. Lors des deux premiers jours de ce tour de qualification, organisé en février dernier, L’Espagne a battu la Roumanie à Cluj Napoca (71-84) et s’est inclinée face à la Pologne à Saragosse (69-80). Le classement du groupe est mené par Israël, qui a remporté ses deux matches, et fermé par la Roumanie, qui a perdu les deux.

L’équipe technique, dirigée par Scariolo, sera composée de Luis Guil, Joaquín Prado, Jorge Lorenzo, Manolo Aller (entraîneurs assistants), Enrique Salinas (entraîneur physique), Carlos Salas (médecin), José Antonio Hernández, Jordan Sospedra (physiothérapeutes), Alberto Pérez (délégué) et David Ortega (matériel).

Le convoqué

BASES: Ferran Bassas (Joventut Badalona), Quino Colom (Valencia Basket) et Alberto Díaz (Unicaja).

ÉTRANGERS: Javier Beirán (Herbalife Gran Canaria), Xabi López-Aróstegui (Joventut Badalona), Darío Brizuela (Unicaja), Francis Alonso (Unicaja), Oriol Paulí (MoraBanc Andorra), Jonathan Barreiro (Casademont Zaragoza), Xavi Saneda Rabaseda ( Pablo Burgos) et Miquel Salvó (héritage de San Pablo Burgos).

INTÉRIEURS: Víctor Arteaga (Movistar Estudiantes), Rubén Guerrero (Unicaja), Nacho Llovet (MoraBanc Andorra), Tyson Pérez (MoraBanc Andorra) et Alex Suárez (Monbus Obradoiro).