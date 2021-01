Eusebio Sacristán reste stable dans la gravité, après avoir été opéré d’un caillot dans la tête après avoir subi une chute. “La situation d’Eusebio reste stable dans la gravité après les tests effectués hier”, indique le communiqué publié par la Fondation de l’ancien entraîneur de Gérone et de la Real Sociedad. En tant que joueur, il a joué pour le Real Valladolid, l’Atlético de Madrid, le Barcelona Football Club, le Celta et l’équipe espagnole. De plus, il a été champion d’Europe avec le Barça en 1992.

La nouvelle déclaration médicale garantit que ce sera la dernière, et ils feront à nouveau rapport “quand il y aura des changements” dans leur état de santé. «Par le strict souhait de la famille, puisqu’une longue évolution est attendue, et pour préserver l’intimité d’Eusebio Sacristán, les informations médicales quotidiennes ne seront plus rendues publiques et de nouvelles communications seront envoyées, par ce même moyen, quand il y aura des changements dans leur situation clinique », lit-on le rapport de ce lundi 4 janvier 2021.

De leur côté, les enfants ont posté un message de remerciement sur leurs profils de réseaux sociaux respectifs: «Profondément reconnaissant pour les démonstrations d’amour et de force, qui vous atteindra sûrement et vous aidera à surmonter ce moment. C’est le jeu le plus difficile, ce sera le plus long, mais nous n’avons aucun doute qu’il se battra pour la victoire. Merci de tout mon coeur!”.

Eusebio continue de récupérer à l’hôpital Clínico de Valladolid après avoir été hospitalisé mercredi 30 décembre après être tombé dans les escaliers d’un bar, et s’être cogné la tête qui l’a laissé inconscient. En ce moment, l’ancien footballeur de 56 ans et originaire de la ville de La Seca (Valladolid) est toujours stable dans la gravité et se bat pour remporter ce match.