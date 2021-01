Eusebio sacristain Il subit une intervention chirurgicale d’urgence à l’hôpital Clínico Universitario de Valladolid après avoir été blessé à la tête après un accident domestique mercredi soir. Le technicien aurait subi un “Mauvaise chute” dans un établissement hôtelier et les médecins auraient opté pour une intervention pour éviter de plus grands maux.

Comme le rapporte El Norte de Castilla, faisant allusion à des sources hospitalières, l’ancien membre de la Dream Team de Cruyff et entraîneur espagnol est intervenu, “Dans une opération qui peut durer plus de trois heures”. Les mêmes médias ont également rapporté qu’après avoir passé la nuit sous observation, un caillot a été détecté dans sa tête, ce qui a conduit à son transfert à l’USI et à son opération ultérieure. “Pour soulager la pression intracrânienne et ainsi éviter d’autres complications”

Eusebio sacristain, qui a formé des équipes comme Barcelone B, Celta de Vigo, Real Sociedad ou Girona, aurait souffert “Une mauvaise chute” dans un établissement hôtelier mercredi soir pour lequel il a été transféré à l’hôpital et de là à son admission et à son opération ultérieures. Malgré le fait que le protocole stipule qu’après une contusion sévère un temps d’attente de 48 heures est nécessaire, les médecins ont décidé d’intervenir lorsqu’ils ont détecté un caillot.

L’ancien footballeur de 56 ans, originaire de la ville de La Seca (Valladolid), a joué pour le Real Valladolid, l’Atlético de Madrid, le Fútbol Club Barcelona, ​​le Celta et l’équipe espagnole. Il a été champion d’Europe avec le Barça en 1992.

En tant qu’entraîneur, il a travaillé pour le Girona CF et la Real Sociedad, au FC Barcelone après Frank Rijkaard, et en deuxième division à Barcelone B et Celta.

En 2003, il a créé la fondation qui porte son nom avec d’autres membres du banc qui l’ont accompagné en tant que mécène et depuis lors, l’entité a travaillé avec plus de 200000 personnes à Valladolid et dans des villes de sa sphère d’influence comme Palencia dans différents projets liés au sport.