Eusebio sacristain Il est dans le coma provoqué après une opération réussie pour un caillot dans sa tête après avoir subi un accident. Celui qui était entraîneur de la Société réelle ou Girona il a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence pour améliorer la pression intracrânienne et son pronostic est réservé. Les prochaines heures marqueront son évolution.

Tel que rapporté par El Norte de Castilla, Eusèbe Il a dû être hospitalisé mercredi 30 après être tombé dans les escaliers d’un bar, où il se trouvait avec des amis, et s’être cogné la tête, le laissant inconscient. De là, il a été transporté au Hôpital clinique de Valladolid, où il a été admis à l’USI.

Après son admission à l’hôpital et la détection d’un caillot, il a été décidé de l’opérer principalement par «précaution».

L’ancien footballeur, 56 ans et originaire de la ville de La Seca (Valladolid), a joué pour le Real Valladolid, l’Atlético de Madrid, le Fútbol Club Barcelona, ​​le Celta et l’équipe espagnole. Il a été champion d’Europe avec le Barça en 1992.

En tant qu’entraîneur, il a travaillé à Gérone et à la Real Sociedad, à Barcelone en tant que deuxième après Frank Rijkaard, et en deuxième division à Barcelone B et Celta.

En 2003, il a créé la fondation qui porte son nom avec d’autres membres du banc qui l’ont accompagné en tant que mécène et depuis lors, l’entité a travaillé avec plus de 200000 personnes à Valladolid et dans des villes de sa sphère d’influence comme Palencia dans différents projets liés au sport.