La Fondation de Eusebio sacristain a donné la nouvelle attendue par tous les fans de football espagnols: Eusebio quitte l’USI pour démarrer la deuxième phase de votre récupération. Cela a été communiqué dans le dernier rapport médical publié dans la matinée de ce mercredi dans lequel il est précisé que 21 jours plus tard, il quitte les soins intensifs après avoir été opéré le 31 décembre après avoir subi un coup sévère à la tête.

Eusebio sacristain Il a été admis le 30 décembre après avoir subi un traumatisme crânien résultant d’une grave chute alors qu’il était avec des amis dans un bar de Valladolid. Le 31, il subit une intervention chirurgicale d’urgence et jusqu’au 9 janvier, il était dans un coma provoqué, bien qu’il évoluait favorablement.

«Après 21 jours Eusebio sacristain Il quitte aujourd’hui l’unité de soins intensifs de l’hôpital clinique de Valladolid, où il a été admis après la chute fortuite qu’il a subie le 30 décembre et qui a provoqué un grave traumatisme crânien pour lequel il a été opéré le 31 “, a-t-il précisé. sa Fondation dans un communiqué publié sur son profil officiel sur le réseau social Twitter. Dans ce document, il a également indiqué clairement qu ‘«il entamera la deuxième partie de la récupération» pour «essayer de revenir le plus possible à sa vie antérieure».

La nouvelle que nous avons toujours voulu raconter… Eusebio Sacristán quitte aujourd’hui l’USI de l’hôpital clinique de Valladolid pour entamer la deuxième phase de sa convalescence et tenter de reprendre sa vie avant la chute. UTILISONS-NOUS! pic.twitter.com/Py5wxXF0uy – Fondation Eusebio Sacristán (@ESFundacion) 20 janvier 2021

Sa famille voulait insister pour être reconnaissante pour “Affection et respect” montrées à l’ancien footballeur et entraîneur et à leur égard par des collègues et des fans du domaine du sport, ainsi que par des professionnels des médias et des représentants d’entités et d’institutions.

De plus, ils voulaient surtout montrer leur «admiration et gratitude » à l’équipe médicale et au personnel de l’hôpital Clínico “qui ont travaillé si dur pour l’amélioration d’Eusebio”. Désormais, ont-ils précisé dans le communiqué, ce sera Eusebio Sacristán lui-même, “quand il le jugera ainsi”, qui répondra sur son état de santé.