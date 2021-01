Entraîneur Eusebio Sacristán. EP

L’ancien joueur et entraîneur Eusebio Sacristán MenaAprès 21 jours, il a quitté l’unité de soins intensifs de l’hôpital Clínico de Valladolid ce mercredi, où il a été admis après le chute fortuite qu’il a souffert le 30 décembre et que a causé de graves blessures à la tête pour lequel il est intervenu le 31.

Selon un communiqué de la Fondation qui porte son nom, à partir de ce moment, la deuxième partie de sa convalescence commencera et il continue d’être hospitalisé. “poursuivre un processus visant à revenir, dans la mesure du possible, à sa vie antérieure”.

Les mêmes sources ont indiqué que ce sera déjà «lui-même, quand il le considérera comme tel, qui répondra de sa santé.

Sa famille insiste sur leur gratitude “pour l’affection et le respect manifestés envers Eusebio et envers eux, tant de la part des collègues et des fans du domaine du sport que des professionnels des médias et des représentants des institutions et des entités”.

L’équipe médicale avait déjà éliminé d’Eusebio Sacristán, le 9 janvier, le coma provoqué auquel il était soumis, conformément aux protocoles habituels dans ce type d’intervention et “avec une bonne réponse” des personnes touchées.