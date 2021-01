Une image d’Eusebio Sacristán. .

L’ancien footballeur et entraîneur de Valladolid Eusebio Sacristán est stable et dans un coma provoqué dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital Clínico de Valladolid dans l’attente de son évolution après l’intervention chirurgicale à laquelle il a subi un caillot après un coup à la tête résultant d’une chute fortuite.

Sacristán a passé la nuit à l’écurie et sa situation clinique est la même que celle de ce 31 décembre, selon des sources de la Fondation qui porte son nom, qui a indiqué que l’évolution est “clé” dans ces premiers jours après l’opération.

Sacristán est entré ce mercredi 30 décembre à l’hôpital Clínico Universitario de Valladolid, après avoir subi le même jour un grave traumatisme crânien à la suite de une chute fortuite dans un bar accompagné de plus de monde.

Lors de l’admission, un caillot a été détecté et ce jeudi, il a subi une opération chirurgicale, principalement par «précaution».

L’ancien footballeur de 56 ans, originaire de la ville de La Seca (Valladolid), a joué pour le Real Valladolid, l’Atlético de Madrid, le Fútbol Club Barcelona, ​​le Celta de Vigo et l’équipe nationale espagnole. Il a été champion d’Europe des moins de 21 ans avec l’équipe nationale espagnole et champion de la coupe d’Europe avec le FC Barcelone.

Entraîneur national de football, il a servi au Girona CF et à la Real Sociedad, à Barcelone comme deuxième derrière Rijkaard, et en deuxième division à Barcelone B et au Celta de Vigo.

En 2003, il crée la fondation qui porte son nom avec des collègues qui l’accompagnaient en tant que mécène et depuis lors, l’entité a travaillé avec plus de 200 000 personnes à Valladolid et dans des villes de sa sphère d’influence comme Palencia dans différents projets liés au sport.