Représentants du Fédération basque de football et de gouvernement communauté autonome se sont rendus au siège de la FIFA, à Zurich, et le UEFA, à Nyon, pour soumettre la demande formelle d’adhésion en tant que membre à part entière. De cette manière, l’EFF-FVF remplit ainsi le mandat approuvé à l’unanimité pratique de son Assemblée Générale, il n’y a eu qu’une seule abstention, le 12 décembre 2018 à Durango.

Le président de la Fédération basque, Luis María Elustondo, a conduit la délégation. Du côté du gouvernement basque, le directeur de l’activité physique et des sports, Jon Redondo, ainsi que l’avocat David Salinas-Armendariz, ont déménagé.

«Par cette demande formelle d’intégration, nous nous conformons non seulement à ce qui est exigé par l’Assemblée générale de l’EFF-FVF, mais aussi avec le désir majoritaire de la société basque. C’est un objectif légitime et absolument viable d’un point de vue juridique, comme le démontre l’intégration d’autres territoires européens qui ne sont pas des États indépendants et le parcours historique de leurs équipes nationales (avec ou sans leur propre ligue). De même, nous avons exprimé notre intention d’entreprendre une intégration convenue entre les parties, et l’EFF-FVF a notifié à la Fédération royale espagnole de football sa volonté d’ouvrir une période de négociation pour s’entendre sur les termes de celle-ci », a déclaré l’avocat.

La demande du football basque repose sur trois points:

Demande formelle de la Fédération Basque de Football pour une intégration directe en tant que membre à part entière. À cette fin, la Fédération basque de football a demandé l’instruction d’un dossier commun et conjoint entre la FIFA et l’UEFA dans lequel toutes les exigences statutaires formelles que l’EFF-FVF doit observer pour une intégration efficace dans les deux organisations sont remplies et peuvent matérialisent également un accord entre toutes les parties. Dans cet accord, les conditions d’entrée de l’EFF-FVF seraient précisées avec l’accord de la RFEF, permettant ainsi un délai d’un an pour clôturer l’accord précité. L’accord avec le RFEF inclurait les conditions d’intégration convenues. À ce propos, l’EFF-FVF a demandé qu’un avis motivé soit émis lorsque la FIFA et l’UEFA spécifient les conditions et exigences qui, dans le cas spécifique de l’EFF-FVF, doivent être remplies pour son admission définitive dans les deux organes (dans le au cas où vous n’en rencontriez aucun aujourd’hui). L’EFF-FVF a exprimé son engagement ferme, sa disposition totale et sa bonne foi afin d’œuvrer «à lever les obstacles existants et à se conformer à toutes les exigences présentées pour une intégration convenue entre toutes les parties. Comme ils l’ont souligné, l’objectif est de matérialiser la volonté historique du football basque, légalement représenté par la Fédération et clairement exprimé dans l’accord associatif adopté lors de l’Assemblée générale de décembre 2018 à Durango.