Eva Argüelles, dans la catégorie féminine Master 40, a remporté la première médaille pour les Asturies au championnat d’Espagne qui se déroule depuis hier dans la ville cantabrique de Torrelavega. L’équipe catalane, vainqueur dans les catégories cadets avec Carlos Gámez et Marta Cano, et l’équipe galicienne, vainqueur en junior avec Miguel Rodríguez, ont été les principaux vainqueurs de la première journée du Nacional.

Dans la catégorie Women’s Master 40, Eva Argüelles a remporté le titre dans une course très compétitive jusqu’aux 500 derniers mètres avec Lilian Soriano d’Aragon. Au final, Eva Argüelles a gagné avec un avantage de sept secondes, étant troisième, Felisa Ares, plus de trois minutes et demie. Pour sa part. les autres femmes asturiennes de cette catégorie, Noelia González Suárez, ont terminé cinquième et Carla Suárez vingtième.

La compétition a commencé avec les cadets masculins, un total de 97 participants a pris le départ, dans cette catégorie les Asturiens étaient tous en première année, Asier Ramos Cifuentes a terminé en position 56, Iván Aguilera Peña, en 59 et Pelayo Merino, en le 73.

Dans la course Junior, dans laquelle les Asturiens étaient également la première année. Miguel González Díaz a terminé à la 12e place et Ángel Ramos Cifuentes, dans 62 des 79 participants. Aujourd’hui, la catégorie maître masculin aura lieu. avec Juan Carlos López Reguero, en Master 60, Castor González Luis en Master 50, Agustín Navarro José Luis Blanco Teleña et Jonathan González, en Master 40 et dimanche ce sera au tour des juniors féminines où l’asturienne Lydia Pinto Larenjo est le maximum favori. Dans la catégorie Elite. L’asturienne Aida Nuño et Lucia González joueront le titre sauf surprise, sans perdre de vue Paula Diaz et Sara Cueto Vega. Et pour finir dans l’élite masculine, Mario Junquera San Milan représentera les Asturies, avec de grandes chances de monter sur le podium.