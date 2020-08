La LNH a disputé des matchs mercredi soir malgré le report de la NBA, de la WNBA, de la MLS et de la MLB à la suite du boycott par les Bucks de leur match éliminatoire de la MLB. Milwaukee a pris la décision en réponse à la fusillade d’un homme noir non armé dans le Wisconsin par la police.

“Je vais être honnête, je n’ai pas vraiment entendu grand chose sur la tentative de meurtre de Jacob Blake”, a déclaré Evander Kane des Sharks dans une interview accordée à Sportsnet. «C’est malheureux, nous parlons évidemment d’un autre homme noir non armé qui a été abattu dans le dos devant ses enfants.

“Mais encore une fois, nous avons eu ces conversations plus tôt avec le meurtre de George Floyd de poursuivre la conversation, de faire avancer la conversation, tout le monde voulait être meilleur et s’assurer que nous sommes plus bruyants et que nous faisons mieux d’aller de l’avant. Voici un autre exemple, malheureusement, mais c’est aussi un autre exemple du manque de par rapport à notre ligue et nos joueurs et nos médias qui couvrent notre jeu. “

Matt Dumba du Wild, qui comme Kane est un membre fondateur de la Hockey Diversity Alliance, créée il y a deux mois et dédiée à l’éradication du racisme systémique et de l’intolérance au hockey, n’a pas été surpris par le manque d’implication de la LNH.

“[The] La LNH est toujours la dernière à la fête, en particulier sur ces sujets », a-t-il déclaré sur Sportsnet 650.« C’est un peu triste et décourageant pour moi et pour les membres de la Hockey Diversity Alliance, et j’en suis sûr pour les autres gars de la ligue. Mais si personne ne se lève et ne fait quoi que ce soit, c’est la même chose.

“C’est juste ce silence. Vous êtes juste à l’extérieur, vous cherchez à être réellement des leaders et évoquant un vrai changement quand vous avez une telle opportunité de le faire.”

Les deux joueurs ont parlé de l’activisme social de la LNH ou, souvent, de son absence. Et ils conviennent que les changements doivent venir de tous les acteurs, pas seulement des acteurs minoritaires.

“Ce n’est pas seulement ma responsabilité en tant que joueur minoritaire de la LNH de parler de ces problèmes. Il n’y a pas que Wayne Simmonds ou Akim Aliu ou Joel Ward ou Matt Dumba, la position ou les problèmes dans cette société, c’est tout le monde”, a déclaré Kane. “Jusqu’à ce que tout le monde décide de prendre sur lui-même et peut-être de s’éloigner de certains de ses privilèges pour s’éduquer et vraiment se battre avec nous, nous allons être dans la même situation que nous sommes aujourd’hui.”

Dumba, qui a prononcé un discours passionné au début du mois d’août avant que les Oilers et les Blackhawks ne disputent un match de qualification, a noté qu’il est encore plus critique maintenant pour les joueurs blancs d’avoir une voix.

“Vous comptez simplement sur les membres de la minorité pour le dire”, at-il dit. “Mais ce qui aurait vraiment le plus d’impact, c’est d’avoir de solides leaders blancs issus d’équipes et de se faire entendre.”

“Tous les autres enfants blancs qui grandissent en les regardant, qui sont peut-être leurs plus grands fans, peuvent lever les yeux et dire: ‘Wow, s’il voit cela et comprend et essaie de se lever et d’écouter, alors pourquoi je ne suis pas aussi bien «Pourquoi est-ce que je continue à m’accrocher à cette ignorance ou à cette haine que je ressens envers un sujet dont je ne sais peut-être pas tout?», A ajouté Dumba.

Il est juste de dire que la LNH doit passer à l’action comme prochaine étape, et bien que Kane ait déclaré que les médias sociaux ont contribué à alimenter le mouvement, “en fin de compte, il s’agira d’action réelle et de changement significatif, et malheureusement cela ne se produit toujours pas et nous devons être meilleurs. “

Comme Dumba l’a dit dans son spot radio, les choses doivent changer.

«Il y a beaucoup de bonnes personnes au hockey», a-t-il dit, «mais le silence est aussi mauvais que la violence.